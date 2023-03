Kaufbeurer Baumarkt in Turbulenzen - derzeit läuft der Insolvenzverkauf

Für das i & m Bauzentrum in Kaufbeuren/Neugablonz hat das Amtsgericht Insolvenzverwaltung angeordnet. Der Betrieb läuft weiter. So sehen die Pläne aus.

27.03.2023 | Stand: 18:51 Uhr

Das i & m Bauzentrum in der Kaufbeurer Sudetenstraße ist in wirtschaftliche Turbulenzen geraten - dort läuft zurzeit ein Insolvenzverkauf. Hinter dem Einzelhandel steht die Gesellschaft Baumarkt Kaufbeuren GmbH & Co. KG, für die das Amtsgericht Kempten wie berichtet vor einigen Wochen die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet hat. Für die Kunden soll sich vorerst nichts ändern. „Der Betrieb läuft uneingeschränkt weiter“, sagte Henrik Brandenburg von der Münchner Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen nach der Übernahme der vorläufigen Insolvenzverwaltung gegenüber unserer Redaktion. Die Kundschaft könne weiterhin auf die vertraute Belegschaft setzen. Weit in die Zukunft kann die Belegschaft derzeit offenbar nicht schauen. "Wie es im April weitergeht, wissen wir nicht", sagte eine Mitarbeiterin Ende vergangener Woche.

