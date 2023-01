Kaufbeurer Baumarkt in wirtschaftlichen Turbulenzen

Für das i & m Bauzentrum in Kaufbeuren hat das Amtsgericht Insolvenzverwaltung angeordnet. Der Betrieb läuft weiter. Und so soll es nun weitergehen.

12.01.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Das i & m Bauzentrum in der Kaufbeurer Sudetenstraße ist in wirtschaftliche Turbulenzen geraten. Hinter dem Einzelhandel steht die Gesellschaft Baumarkt Kaufbeuren GmbH & Co. KG, für die das Amtsgericht Kempten die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet hat. Für die Kunden soll sich vorerst nichts ändern. „Der Betrieb läuft uneingeschränkt weiter“, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Henrik Brandenburg von der Münchner Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen. Die Kundschaft könne weiterhin auf die vertraute Belegschaft setzen.

Das Unternehmen mit 25 Beschäftigten war nach dem überraschenden Tod des langjährigen Geschäftsführers im Oktober vergangenen Jahres in Schwierigkeiten geraten. Nachdem die weitere Finanzierung nicht sichergestellt war, stellte die neue Geschäftsführung den Insolvenzantrag.

i & m-Bauzentrum in Kaufbeuren: Derzeit wird ein Investor gesucht

Brandenburg betont auf Nachfrage unserer Zeitung, dass zunächst eine Fortführung des Geschäftsbetriebs geplant sei, um ein Sanierungskonzept umzusetzen. Derzeit werde ein Investor für die Übernahme gesucht.

Der Standort an der Sudetenstraße nahe der B12 ist seit langem Anlaufpunkt für Heimwerker, Gartenfreunde und Handwerker aus der Region. Bis Mitte 2020 war dort 23 Jahre der Obi-Baumarkt beheimatet, seitdem firmiert das Geschäft mit derselben Belegschaft und Geschäftsführung unter dem Namen i & m Bauzentrum. Dabei handelt es sich um die Fachhandelsmarke der Firma Eurobaustoff, einem europäischen Unternehmensverbund im Groß- und Einzelhandel mit Baustoffen, Holz und Fliesen.