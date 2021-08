Long-Drive-Profi Robin Horvath lässt beim GC Bad Wörishofen Bälle fliegen. Der schlagkräftige Athlet zeigt, warum er den markigen Kampfnamen „Hungarian Hulk“ trägt.

Von von Marcus Barnstorf

11.08.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Golfsportlerinnen und -sportler kennen das erhebende Gefühl, wenn sie auf der Driving Range oder am Abschlag stehen und man den Schläger zum Ball schwingt. Der satte Klang verrät, dass er genau getroffen wurde. Fasziniert schaut man ihm nach, wie er in hohem weiten Bogen davonfliegt. Diese Faszination des Golfs veredelte Robin Horvath in Perfektion. Davon konnten sich die Besucher bei „Flugshow der besonderen Art“ am Sonntagabend überzeugen.