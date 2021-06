Ideen für neues Baugebiet Blasiusblick in Kaufbeuren gesucht

Die Stadt Kaufbeuren will Wohnraum nahe der Altstadt schaffen. Dafür wird ein Planungswettbewerb ausgeschrieben. Das ist der Zeitplan.

29.06.2021 | Stand: 19:50 Uhr

Einen Realisierungswettbewerb für das geplante städtische Wohnviertel Blasiusblick hat der Stadtrat bei seiner jüngsten Sitzung auf den Weg gebracht. Die Bewerber sollen konkrete Entwürfe für das Projekt vorlegen, die eine Jury bewertet. Vorgesehen sind mindestens 80 Mietwohnungen westlich der Blasiuskirche auf dem ehemaligen Wünstelgelände nahe der Altstadt. Dabei handele es sich um eine „schwierige Aufgabe“ zwischen Kemptener Straße und Blatterbachweg, sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse. Eine sensible Umgebung am Innenstadtrand, Topografie, Artenschutz, der Bachlauf und wirtschaftliches Bauen müssten in das Konzept miteinfließen. „Wir hoffen auf viele Vorschläge, um die beste Lösung zu finden“, sagte CSU-Fraktionschef Christian Sobl. Laut Bernhard Pohl (FW) steht die Stadt vor großen Herausforderungen, Wohnraum zu schaffen und diesen in das Innenstadtbild zu integrieren.

25 Büros sollen Entwürfe einreichen

25 Planungsbüros sollen zu dem Wettbewerb zugelassen werden, umriss Baureferent Helge Carl die Kriterien. Fünf Preise können vergeben werden. Einer der Preisträger soll schließlich mit den Planungsleistungen beauftragt werden. Das Preisgericht, besetzt mit Experten und Stadträten, soll nach der Auslobung in diesem Sommer Anfang kommenden Jahres tagen. Im Anschluss werden die Wettbewerbsarbeiten öffentlich ausgestellt. Im März 2022 soll einer der Preisträger den Auftrag erhalten.

Baubeginn für 2023 geplant

Carl rechnet mit einem Baubeginn im Jahr 2023. Neben der Planungsarbeit gibt es bis dahin noch eine andere Aufgabe: Die Bebauung ist erst möglich, wenn das Hochwasserschutzkonzept umgesetzt ist. Frühestens 2025 könnten die ersten Mieter einziehen.

