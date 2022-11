Die Herbstumfrage der IHK Kaufbeuren-Ostallgäu zeigt: Viele Unternehmen blicken pessimistisch in die Zukunft. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

10.11.2022 | Stand: 18:12 Uhr

Erst die Corona-Pandemie, dann instabile Lieferketten und der Krieg in der Ukraine samt Inflation und Energiekrise: Im dritten Jahr in Folge kämpfen Unternehmen in Kaufbeuren und im Ostallgäu mit erschwerten Bedingungen. IHK-Regionalvorsitzender Peter Leo Dobler fasste die Situation bei einem Pressegespräch so zusammen: „Die aktuelle Lage ist stabil, die Erwartung schlecht.“ Für Arbeitnehmer in der Region gibt es aber eine gute Nachricht.

