IHK: Wer spricht für die Unternehmen?

17.10.2023 | Stand: 16:55 Uhr

In der IHK-Regionalversammlung, dem regionalen IHK-Unternehmerparlament, engagieren sich zukünftig 31 Unternehmerinnen und Unternehmen aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu. Peter Leo Dobler wurde als Regionalvorsitzender wiedergewählt.

Weitere Vorstandsmitglieder sind: Ingrid Bußjäger-Martin (AGCO GmbH, Marktoberdorf), Christoph Hermann (Georg Jos. Kaes GmbH, Mauerstetten), Tobias Streifinger (Sparkasse Allgäu, Kaufbeuren) und Stefan Fritz (Vereinigte Wertach- Elektrizitätswerke GmbH, Kaufbeuren). Im unternehmerischen Ehrenamt werden sie in den kommenden fünf Jahren für das Gesamtinteresse der IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen eintreten, heißt es in einer IHK-Mitteilung.

„Die Mitglieder unserer Regionalversammlung verbindet das gemeinsame Ziel, branchenübergreifend den Wirtschaftsstandort Allgäu zu stärken. Neben dem Arbeitskräftemangel werden wir uns daher insbesondere mit den Themen Infrastrukturausbau, Mobilität und Digitalisierung beschäftigen“, sagt Dobler in einem ersten Statement. Die weiteren Handlungsfelder der IHK-Regionalversammlung für die Legislaturperiode bis 2028 werden die neu und wiedergewählten Mitglieder Anfang des kommenden Jahres erarbeiten. Auch das bisherige Ehrenamt wurde zu der Sitzung eingeladen. Im neuen Präsidium der IHK Schwaben stellt jede IHK-Region ein Mitglied. Mit der Wahl zum Vorsitzenden verbunden ist der Vorschlag der Regionalversammlung, Peter Leo Dobler ebenfalls als Interessensvertreter der Allgäuer Wirtschaft ins IHK-Präsidium zu wählen. Als sein Stellvertreter wurde Udo Lademann von der Regionalversammlung gewählt.

Die konstituierende Vollversammlung der IHK Schwaben, die über den Vorschlag entscheidet, findet am 16. Januar 2024 in Augsburg statt. Die Vollversammlung setzt die Richtlinien der IHK-Arbeit fest und entscheidet über Fragen grundsätzlicher Bedeutung, beispielsweise über die Höhe der IHK-Beiträge, Satzung oder Wahlordnung. Die Regionalversammlung Kaufbeuren und Ostallgäu hat zudem für ihre acht Sitze in der IHK-Vollversammlung die Vertreterinnen und Vertreter aus ihren Reihen gewählt. (pm)

