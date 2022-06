Mit Tempo 160 durch Kaufbeuren: Polizei fasst Raser

Ein Motorradfahrer hat in Kaufbeuren innerorts auf 160 km/h beschleunigt. Er bemerkte nicht einmal den Streifenwagen mit Blaulicht.

Zeugen gesucht: Ein Motorradfahrer hat in Kaufbeuren deutlich zu fest am Gashahn gedreht. Wie die Polizei berichtet, jagte der Raser sein Motorrad innerorts in der Neugablonzer Straße auf bis zu 160 Stundenkilometer - bei erlaubten 50 km/h.

Der 34-Jährige habe, so die Polizei, nicht einmal den Streifenwagen mit Sirene und Blaulicht hinter ihm bemerkt. Nach kurzer Fahrt konnten die Beamten den Mann und seine Maschine stoppen. Sie beschlagnahmten den Führerschein und stellen Strafanzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Der Mann darf jetzt mindestens bis zum Ausgang des Strafverfahrens keine Kraftfahrzeuge mehr führen, so die Polizei.

Zeugen die eventuell involviert oder gefährdet waren, sollen sich der Polizei Kaufbeuren unter 08341 9330 melden.

