Im Kaufbeurer Podium geben Gassenhauer ihre Geheimnisse preis

Hinter deutschen Schlagern steckt oft viel mehr als Text und Musik vermuten lassen. Julia von Miller und Anatol Regnier tragen im Podium Beispiele dafür vor.

Von Alfons Regler

27.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Zwei Stunden voller Ohrwürmer mit einem Schuss Melancholie bescherte ein Trio rund um Julia von Miller dem Publikum im gut besetzten Podium in Kaufbeuren. Bei einem musikalisch-literarischen Abend unter dem Titel „Ich tanze mit dir in den Himmel hinein“ genoss das Publikum sichtlich die Zeitreise in die Jahre zwischen 1929 bis 1996. Deutsche Schlager aus diesen Jahrzehnten animierten die Zuhörerinnen und Zuhörer zum leisen Mitsummen oder auch zum Mitsingen.

