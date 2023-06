Im Schleudersitz zum Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren

Soldaten aus dem Fliegerhorst Kaufbeuren werben beim Wochenmarkt für den Tag der Bundeswehr am 17. Juni in Kaufbeuren. Was dort geboten ist.

01.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Werbung für den Tag der Bundeswehr am 17. Juni im Fliegerhorst Kaufbeuren machten Soldaten am Donnerstag beim Kaufbeurer Wochenmarkt. Dabei hatten Passanten die Gelegenheit, in Schleudersitzen eines Starfighters oder Tornados Platz zu nehmen. Der Pressesprecher der Luftwaffenschule in Kaufbeuren, Benjamin Dempfle, freute sich über die gute Resonanz der Bevölkerung. Wieder einmal habe sich gezeigt, wie verbunden sich die Kaufbeurer mit „ihrer Bundeswehr“ fühlen, so Dempfle.

Das ist beim Tag der Bundeswehr geboten

Unter dem Motto „Wir sind da“ findet der Tag der Bundeswehr am Samstag, 17. Juni, von 9 bis 17 Uhr erstmals im Fliegerhorst Kaufbeuren statt. Besucherinnen und Besucher erhalten dabei in die Aufgaben und der gesamten Bundeswehr. Ausgestellt werden nicht nur die für die Techniker-Ausbildung in Kaufbeuren vorhandenen Kampffluzeuge Tornado und Eurofighter, sondern auch Hubschrauber, Drohnen der Panzer Leopard 2, Raketen und zahlreiche Fahrzeuge, die aus anderen Bundeswehr-Standorten nach Kaufbeuren gebracht werden. Zudem gibt es ein umfangreiches Bühnenprogramm mit Live-Musik, den Besuch von Spitzensportlerinnen- und Sportlern, Freifallerinnen und Freifaller in Aktion sowie Vorbeiflüge von beispielsweise eines Airbus A400M. Ein Kinderprogramm mit Mitmachaktionen sowie ein kulinarisches Angebot runden das Programm ab.