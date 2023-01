„Im Sommer klang einiges einfacher“ - die Probleme der SVK-Trainerin

Isabel Didita über ihren Job als Trainerin der Frauen des SpVgg Kaufbeuren. Die 21-Jährige hat in vielen Bereichen noch Lücken zu füllen.

27.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Seit vergangenem Sommer trainiert Isabel Didita (21) die Damen-Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren in der Bezirksoberliga. Doch nicht alles lief rund – und auch das Jahr 2023 startet mit neuen Schwierigkeiten.

Mitte März stehen die nächsten Pflichtspiele Ihrer Mannschaft an. Jetzt, Ende Januar: Wie viel Platz nimmt der Fußball schon in Ihrem Kopf ein?

Isabel Didita: Ich denke jeden Tag an Fußball. Zum einen ist die Bundesliga wieder gestartet, natürlich schaue ich da die Spiele. Zum anderen macht mir in Kaufbeuren gerade das Wetter Kopfzerbrechen. Das ist schwierig gerade. Die Rasenplätze sind gesperrt, auf Kunstrasen können wir auch nicht trainieren. Das ist eine Belastung für alle Trainer im Verein. Auch die Hallenplanung hat sich geändert, da die Halle anderweitig genutzt wird. Ich habe nun ein paar Termine in der Soccer-Halle gebucht, plane Spinning-Einheiten.

Man könnte also sagen: Neues Jahr, neue Probleme. Haben Sie sich Ihre Aufgabe bei der SpVgg eigentlich einfacher vorgestellt, als Sie vergangenen Sommer gestartet sind?

Didita: Um ehrlich zu sein: Ja. Als ich damals mit dem Verein geredet habe, klang manches einfacher. Kürzlich hat nun auch mein Co-Trainer Christian Eder aufgehört. Das macht es für mich auch schwieriger, denn nun muss ich alles allein machen. Aber: Ich bin überzeugt, dass das alles hinzukriegen ist. Man braucht einfach gute Kommunikation und wir kommunizieren eigentlich jeden Tag. Meine Mädels wollen unbedingt wieder starten.

Sie studieren Sportwissenschaften. Denken Sie sich manchmal, dass sich die Theorie ganz schön von der Praxis unterscheidet?

Didita: Manchmal denkt man sich schon, dass sich das einfacher anhört, als es ist. Sportwissenschaften sind aber generell kein einfaches Thema, sondern komplex. Es gibt Bereiche, da muss ich mich ganz schön reinknien. Andere fallen mir leichter, weil ich sie auf praktischer Ebene schon kenne.

Ende 2022 haben Sie Ihre Mannschaft mit Isa Reddersen und Nina Paula verstärkt. Sie wollten dann den Winter über scouten. Wie läuft’s?

Didita: Aktuell plane ich in diesem Winter nicht mehr mit Neuzugängen. Allerdings habe ich derzeit noch 15-Jährige im Blick, die in der kommenden Saison zu uns stoßen könnten.

Das heißt, dass Sie die Damen-Mannschaft der SpVgg Kaufbeuren auch 2023/24 trainieren werden?

Didita: Das weiß ich nicht. Das hängt auch davon ab, wie sich meine Knieverletzung entwickelt und ob ich selbst als Spielerin wieder aktiv sein kann.

Ein Blick auf die Tabelle: Ihr Team wird vermutlich irgendwo im Mittelfeld verbleiben. Wie wichtig ist die Tabelle dann noch?

Didita: Sehr wichtig. Wir wollen natürlich das Tabellenmittelfeld in jedem Fall erreichen – und darüber hinaus so hoch wie möglich kommen. Es ist doch klar, dass ein Team, das aus der Landesliga kommt, mit dem Abstieg nichts zu tun haben darf.