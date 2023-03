Kaufbeurer Stadtgeschichte zum Nulltarif

Im Stadtmuseum Kaufbeuren heißt es am Samstag jetzt dauerhaft: Eintritt frei. Wie das Angebot bisher genutzt wurde und was sich die Stadt davon verspricht.

28.03.2023 | Stand: 11:59 Uhr

Der Testlauf wird zum Dauerzustand: Nach den guten Erfahrungen seit der Einführung 2020 gewährt das Stadtmuseum Kaufbeuren seinen Besuchern nun unbefristet freien Eintritt an den Samstagen. Dies beschloss der Schul-, Kultur- und Sportausschuss bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Ein Viertel aller Besucher des Kaufbeurer Stadtmuseums kam 2022 am Samstag

Zwar sei die Besucherbilanz der vergangenen drei Jahre wegen der Corona-Einschränkungen nicht durchweg aussagekräftig, berichtete Museumsleiterin Petra Weber. Aber beispielsweise 2022 war rund ein Viertel aller Besucher an einem Samstag im Museum. Dies spreche dafür, dass die Menschen das Angebot schätzen, niederschwellig und „ohne Druck“ einen Blick in die Dauerausstellung und die Sonderausstellungen werfen zu können. 2020 war der freie Eintritt am Samstag eingeführt worden, um „eine stärkere Auseinandersetzung und Identifikation der Kaufbeurer Stadtgesellschaft mit der Stadtgeschichte anzuregen und zudem weitere Anreize für die Belebung der Innenstadt zu schaffen“, wie in der Beschlussvorlage zu lesen war. Tatsächlich kombinierten viele einen kostenfreien Museumsbesuch am Samstag mit einem Einkaufsbummel oder einer Einkehr in der Innenstadt, hieß es bei der Ausschusssitzung.

Weiteres "Puzzleteil" für eine attraktivere Innenstadt

„Es tut unserer Stadt gut“, sagte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler ( CSU), und Holger Jankovsky (Grüne) bezeichnete den freien Museumseintritt als weiteres „Puzzleteil“ für eine attraktive Innenstadt. Die 162 Kinder, die im vergangenen Jahr samstags das Stadtmuseum besuchten, sind für Peter Kempf (Freie Wähler) ein Zeichen für die „große Nachhaltigkeit“ dieser Maßnahme. Allerdings sei an Samstagen nur der Eintritt frei, Führungen und andere Angebote müssten nach wie vor bezahlt werden, erläuterte Museumsleiterin Weber auf Nachfrage von Walter Nocker (CSU). Die Honorare für die entsprechenden Mitarbeiter könnten mit den 5000 Euro, die im Budget zum Ausgleich für den Gratis-Eintritt eingeplant sind, nicht auch noch abgedeckt werden.

Nach der Corona-Delle geht es mit den Besucherzahlen im Stadtmuseum wieder aufwärts

Beim Blick auf die Gesamt-Besucherzahlen im vergangenen Jahr sprach Weber von einer „sehr schönen Entwicklung“. 5549 Interessierte zählte die Einrichtung 2022, während es im Jahr zuvor – vor allem pandemiebedingt – nur 2709 gewesen waren. Die Leiterin berichtete außerdem vom nun abgeschlossenen Projekt, die Herkunft der Bestände des Museums zu durchleuchten (Provenienzforschung), sowie von der erfolgreichen Sonderausstellung „Veronika, der Lenz ist da!“ mit umfangreichem Rahmenprogramm. Ab Juni soll eine Smartphone-App zu den Kaufbeurer NS-Opfern, an die die Stolpersteine in der Stadt erinnern, verfügbar sein. Schließlich feiert das Museum heuer das zehnte Jubiläum seiner Neueröffnung sowie das 20-jährige Bestehen seines Freundeskreises.