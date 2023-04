Im Suff auf Biber eingeschlagen: Ostallgäuer zu saftiger Geldstrafe verurteilt

Die Polizei musste das verletzte Tier erlösen. Das Amtsgericht Kaufbeuren verurteilt den Ostallgäuer (35) zu einer Geldstrafe. Wie sich die Tat zugetragen hat.

18.04.2023 | Stand: 17:35 Uhr

Dramatische Szenen haben sich vor fast genau einem Jahr in einer kleinen Gemeinde im mittleren Ostallgäu abgespielt. Ein heute 35-Jähriger hat einen Biber erst verfolgt und dann mit einer Schaufel fast zu Tode geprügelt. Polizisten mussten das Tier ein paar Stunden später mit einem Schuss von seinen Leiden erlösen. Wegen mehrerer Verstöße gegen das Tierschutzgesetz sowie Sachbeschädigung wurde der junge Mann am Dienstag am Amtsgericht Kaufbeuren verurteilt – zu 140 Tagessätzen à 50 Euro, insgesamt also 7000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar eine Bewährungsstrafe beantragt.

