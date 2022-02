Im zweiten Anlauf soll es klappen - SVM will auswärts punkten

Die Frauen des SV Mauerstetten fahren zur Bayernliga-Partie zum Eichenauer SV – und wollen Revanche für die Heimniederlage.

Am heutigen Samstag fahren die Volleyball-Damen 1 des SV Mauerstetten zum Eichenauer SV im Landkreis Fürstenfeldbruck, um das Anfang November wegen Corona ausgefallene Punktspiel in der Bayernliga Süd Frauen nachzuholen. Spielbeginn in der Budrion-Halle ist um 13 Uhr.

Spezielle Varianten für den Gegner

Für die Ostallgäuerinnen besteht damit nach der äußerst knappen 2:3-Heimniederlage die Möglichkeit, Revanche zu nehmen. Dazu Trainer Toni Födisch: „Mit dem Eichenauer SV ist noch eine Rechnung offen, da sie uns vor 14 Tagen zu Hause im Schlussspurt recht schmerzhaft zwei Punkte abgenommen haben. Dies wollen wir unbedingt umdrehen und diesmal dem Gegner höchstens einen Punkt lassen. Ich war mit den gut besuchten Trainingseinheiten diese Woche zufrieden und so konnten wir speziell für das Spiel in der Eichenau einige Varianten einüben.“ Der Kader des SVM ist gut bestückt, allerdings fehlen mit Lea-Marie Weh krankheitsbedingt und Lara Schmid, die auf einem Auswahllehrgang in Deggendorf eingeladen ist, zwei wertvolle Stützen. Dafür werden mit Eva Kleiner und Maresa Klimpe zwei erfahrene Spielerinnen mitspielen.

Zwei Punkte angepeilt

Auch Co-Trainer Daniel Seidl zeigt sich guten Mutes: „Die Mannschaft wird bis zum Umfallen kämpfen und mit großem Ehrgeiz und Kampfkraft zumindest zwei Punkte mit nach Hause nehmen.“ Gegen die großgewachsenen und erfahrenen Gegnerinnen wird das allerdings ein äußerst schwieriges Unterfangen. Das musste das junge Team des SVM bereits im Heimspiel erfahren.

Das erste Spiel war eng

Nachdem sich der SVM nach dem mit 22:25 knapp verlorenen ersten Satz einen fulminanten 25:12- sowie einen erkämpften 25:22-Satz holte, drehte der sehr stark spielende und niemals aufgebende ESV die hart umkämpften Partie zum 2:2-Ausgleich. Dann ging der jungen Mannschaft des SVM etwas die Puste aus und das Spiel wurde mit 2:3 Sätzen verloren. Aber die Spielerinnen des SVM sind sich einig: „Wir halten als Team unwahrscheinlich stark zusammen und werden den Gegner mit einigen Varianten überraschen.“ Auch Abteilungsleiter Thomas Gärtner ist überzeugt, dass der Aufwärtstrend anhalten wird: „Die Damen werden am Faschingssamstagabend mit Punkten aus Oberbayern zurückkommen!“

Sechs Punkte am grünen Tisch

In der Saison 2021/2022 wird es laut BVV in dieser Liga keinen Absteiger geben. Da sich der ASV Dachau, FC DJK Tiefenbach und der FMT Schwabing freiwillig vom Spielbetrieb zurückgezogen haben, bekommen die verbleibenden Teams jeweils 6:0 Sätze und 150:0 Bälle gutgeschrieben. Der SVM ist damit nach elf Spielen mit 21 Punkten und 23:14 Sätzen Tabellensiebter, der Eichenauer SV immerhin Dritter (30/34:15).

Der SVM trifft sich um 9.45 Uhr an der Dreifachturnhalle: Lea Gärtner, Marina Zabel, Ina Wahmhoff, Lisa Rizzoli, Eva Kleiner, Nelly Hatzenbühler, Sandra Gärtner, Maresa Klimpe, Alissa und Nadine Birk.

