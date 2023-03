Immobilienverwaltung der Stadt Kaufbeuren: Mehr Mieteinnahmen und geringere Personalkosten

Eine heiztechnische Sanierung ist in diesem Jahr für die beiden städtischen Wohnblöcke in der Grünwalder Straße 58 und 60 sowie in der Labauer Straße 1 in Neugablonz geplant. 24 Wohnungen sollen an die Zentralheizung angeschlossen werden. Bislang werden die Räume dort mit Öleinzelöfen beheizt.