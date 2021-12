Impfquote kann spielentscheidend sein - zumindest bei Hobbymannschaften

In der Yes-Licht-Liga läuft der Spielbetrieb weiter. Für manche Vereine aus der Hobbyeishockeyrunde geht es sonst an die Substanz.

Der ESV Kaufbeuren spielt noch in der DEL2 und die U20 des Vereins in der DNL Eishockey. Aber es gibt auch noch weitere Kufensportler in der Region, die sich weiterhin auf dem Eis bewegen – nämlich die Athleten der Eishockey-Hobbyliga. Wir sprachen mit dem Ostallgäuer Spielgruppenleiter Michael Lutzenberger darüber.

Fast alles ist im Sport abgesagt, aber Eishockey wird noch gespielt. Kommt man sich da nicht komisch vor?

Michael Lutzenberger: Ich komme mir nicht komisch vor. Im Gegenteil – ein Fünkchen Normalität tut zurzeit sehr gut.

Wird die Yes-Licht-Liga weiter fortgesetzt?

Lutzenberger: Die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes hat oberste Priorität. Das ist auch der Wunsch aller Vereine. Wir haben nach 19 Monaten Pause wieder die Chance auf einen einigermaßen geregelten Spielbetrieb und die meisten sind heiß aufs Eis. Das sollten wir nutzen. Einen zweiten Winter ohne Eishockey wird dem einen oder anderen Verein an die Substanz gehen.

Welche Änderungen gibt es aufgrund Corona?

Lutzenberger: Die Einführung von 2G war zu Beginn die größte Herausforderung, was auch zu einigen Spielabsetzungen führte. Mittlerweile ist spürbar, dass es in den Reihen der Teams immer mehr Geimpfte und Genese gibt, was zu einer gewissen Entspannung führt. Was schon zu beobachten ist, sind einige Außenseitersiege von Mannschaften, die eine höhere Impfquote vorzuweisen haben, als der jeweilige Gegner.

Was ist die größte Herausforderung für die Vereine derzeit?

Lutzenberger: Im Focus der Vereine stehen die Einhaltung der Hygienekonzepte und eine enge Zusammenarbeit mit den Stadionbetreibern in Buchloe, Kaufbeuren

Wie geht es in der Liga jetzt weiter?