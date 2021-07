Die Fechter Susanne Schiller, Fiona Illig und Conrad Euler vom TV Kaufbeuren über den Sport bei den Olympischen Spielen - und die Belastung in Coronazeiten.

28.07.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Olympischen Spiele in Tokio stehen in der Kritik, weil sie in dieser Pandemie-Zeit stattfinden. Wie viele andere Sportler plädieren auch Fechter vom TV Kaufbeuren für die Spiele: Damit sich der Sport endlich einmal präsentieren kann.