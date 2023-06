In der Schweiz zugeschlagen - Boxer des BCK mit guten Leistungen

Der Boxclub Kaufbeuren war mit drei Athleten beim Bodensee Cup in Horn dabei. Zwar gab es nur einen Sieg - Nikolay Bashmanov, Danilo D Maggio und Cam Kabaoglu traten trotzdem gut auf.

09.06.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Der Box Club Kaufbeuren hat nach der deutschen Meisterschaft und vor einem internationalen Vergleichswettkampf in Italien gleichsam einen Zwischenstopp in der Schweiz eingelegt: Mit drei Athleten war der BCK beim Bodensee Cup in Horn am Start – neben weiteren Boxern aus Deutschland waren Athleten aus der Schweiz, Frankreich und Österreich dabei.

Junger Erfolgsboxer aus der Ukraine

Trainerin Kristina Fertich bot für Kaufbeuren den Bronzemedaillengewinner von der deutschen Meisterschaft, Nikolay Bashmanov, sowie Danilo Di Maggio und Cam Kabaoglu in Horn auf. In der Männerklasse bis 86 Kilogramm verlor Kabaoglu knapp gegen einen Gegner vom BC Singen Baden. Bashmanov, der erst voriges Jahr aus der Ukraine geflohen ist, reiste mit Erfolgen an: Schwäbischer Vizemeister, südbayerischer Meister, bayerischer Vizemeister und eben dritter bei der DM. Doch in Horn verlor der 16-Jährige in der Juniorenklasse bis 75 Kilo knapp nach Punkten gegen einen Schweizer Gegner vom BC Arbon.

Danilo Di Maggio mit Punktsieg

Dagegen gewann Danilo Di Maggio seinen Kampf: Er besiegte seinen Schweizer Gegner aus Zürich nach Punkten. Trainerin Kristina Fertich bescheinigte allen drei Kaufbeurer Athleten aber sehr gute Leistungen: „Ich bin sehr zufrieden mit den Boxern“.

Kaufbeurer beim Ländervergleichskampf

Nächste Woche geht es für einige Athleten des BC Kaufbeuren dann weiter in den Süden zum Vergleichskampf mit Italien: Dort ist dann auch der BCK-Vorsitzende Roman Slobodyanikov als Bezirkssportwart des Bayerischen Amateur-Box-Verbandes dabei. Denn in Rivarolo Canavese in der Region Turin ist der bayerische Nachwuchs gegen seine Alterskollegen aus Italien gefordert.