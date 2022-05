In die nächste Runde geworfen - Kaufbeurer A-Jugend will nach oben

Die A-Jugend der SG Kaufbeuren/Neugablonz kämpft weiter um die Landesliga. Platz zwei in der zweiten Runde bedeutet Weiterkommen.

25.05.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Erfolgreiches Heimturnier für die A-Jugend der Handballer der SG Kaufbeuren/Neugablonz: Mit einer Niederlage und zwei Siegen erreichte sie die dritte Runde zur Landesligaqualifikation.

Der Favorit ist noch zu stark

In der zweiten Runde der diesjährigen BHV-Jugendqualifikation mussten sich die Junghandballer der SG auf Landesliga-Niveau messen. Das erste Spiel gegen den Bayernliga-Absteiger SG Kempten-Kottern verlief erwartungsgemäß. Trotz erkennbarer Gegenwehr konnte eine Niederlage (17:29) gegen die starken Einzelakteure aus dem Oberallgäu nicht verhindert werden.

Prien und Aichach sind zu schwach

Jedoch waren die Trainer insbesondere in der zweiten Spielhälfte mit der Einstellung und der gezeigten Leistung zufrieden. Als zweiter Gegner stand der TuS Prien auf dem Programm. Schnell zeigte sich eine Überlegenheit der Gastgeber, die über den 15:9-Halbzeitstand zum 25:17-Sieg führte. Da die Chiemseer das erste Spiel gegen den TSV Aichach knapp mit einem Tor verloren hatten, konnte die eigene Spielstärke ungefähr eingeschätzt werden. Mit dieser Erwartungshaltung wurde die Partie gegen den TSV Aichach angepfiffen. Nach dem kräftezehrenden Spielen in der schwülheißen Halle hatten die Kaufbeurer den besseren Fitnesszustand und mit Max Alles im Tor einen sicheren Rückhalt. Am Ende belohnte sich die SG dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung, mit einem ungefährdeten 30:21.

Dritte Runde erreicht

4:2 Punkte bedeuteten Platz zwei und die Qualifikation für den dritten Turniertag auf Landesliga-Ebene. Bis dahin gilt es, die Abwehr weiter zu stabilisieren. Damit gehen die Erfolge der SG weiter.