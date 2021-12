In Germaringen wird im kommenden Jahr gewählt

10.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

In der Gemeinde Germaringen findet im kommenden Jahr eine Bürgermeisterwahl statt. Der amtierende Rathauschef Helmut Bucher wurde im Juni 2016 außerplanmäßig gewählt, nachdem sein Vorgänger Kasper Rager vorzeitig in den Ruhestand gegangen war.

Bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr trat Bucher nicht an, deshalb hat das Ostallgäuer Landratsamt nun als Wahltag den Sonntag, 8. Mai 2022, bestimmt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde Paul Klöck einstimmig zum Wahlleiter berufen. Als Stellvertreterin wurde ihm Elisabeth Fleckenstein zu Seite gestellt.

Feuerwehr soll neues Fahrzeug bekommen

Anschließend befasste sich das Gremium mit Feuerwehrangelegenheiten. Bereits im Mai 2021 hatte es beschlossen, ein neues Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr Obergermaringen anzuschaffen, wie Bürgermeister Helmut Bucher erinnerte. Der damalige Schätzpreis lag bei 110.000 Euro. Inzwischen liege der Gemeinde die Zuschusszusage in Höhe von 15.500 Euro vom Land Bayern und 3500 Euro vom Landkreis Ostallgäu vor. Geprüft seien auch die eingegangenen Kostenvoranschläge für das Fahrzeuggerüst auf Allradbasis für rund 62.000 Euro und den benötigten Feuerwehraufbau mit Ausstattung. Hier hatten sich beim einzigen Anbieter bereits Preiserhöhungen im Angebot niedergeschlagen, wie Bucher ausführte. Der Feuerwehraufbau werde 74.499 Euro kosten und hat eine Lieferzeit von etwa neun Monaten. Einstimmig orderte der Gemeinderat das neue Mehrzweckfahrzeug.

Atemschutz für den Pool wird bestellt

Nachdem inzwischen auch die Förderzusage für die 70 Atemschutzgeräte für den Atemschutzpool in Höhe von 58.889 Euro vorliegt und wie Bucher befürchtet, sich bei weiterer zeitlicher Verzögerung bis ins nächste Jahr, sich auch hier weitere Preissteigerungen niederschlagen können, bat er den Gemeinderat um einen Vorbehaltsbeschluss. So könne nach Überprüfung des eingegangen Angebotes noch in diesem Jahr die 70 Atemschutzausrüstungen für den Pool im Wert von 145.000 Euro bestellt werden. Der Rat stimmte einhellig zu.

Gemeinde will Planungshoheit behalten

Im Bebauungsplan aus dem Jahr 1965 ist die Fläche im Riederloh auf Germaringer Flur in Neugablonz als Industriegebiet Obergermaringen „östlich des Riederlohweges in Kaufbeuren-Neugablonz“ ausgewiesen. Bucher wies darauf hin, dass eine dort ansässige Spedition den Standort inzwischen aufgegeben habe. Um dort künftig die Planungshoheit ausüben zu können, sei es notwendig, den alten Bebauungsplan zu überarbeiten und anzupassen. Wegen der umliegenden Wohnbebauung komme es seit Jahren ständig zu Problemen wegen diverser Gewerbeauswüchse. Hier könne mit einem aktuellen Bebauungsplan regelnd eingegriffen werden, wobei bestehende Gebäude Bestandsschutz genießen, so Bucher. In ihren Statements teilten die Gemeinderäte diese Sichtweise, wobei Maresa Bauer die hohen Kosten für die Erstellung eines neuen Bebauungs-planes bemängelte. Mit großer Mehrheit beschloss der Rat die Neuaufstellung eines Bebauungsplanes für das Industriegebiet Obergermaringen „östlich des Riederlohweges in Kaufbeuren-Neugablonz“. Darüber hinaus erließ der Rat einstimmig eine Veränderungssperre für diesen Bereich.

Lesen Sie auch