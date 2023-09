In Irsee entstehen zehn neue Bauplätze

Bauen und Wohnen im Ostallgäu: Der Gemeinderat Irsee stellt Weichen für weitere Großprojekte. Es gibt neue Bauplätze und eine Verbesserung der Infrastruktur.

Von Alfons Regler

15.09.2023 | Stand: 06:22 Uhr

Von einem Meilenstein sprach Bürgermeister Andreas Lieb in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates in Irsee, als er den Entwurf zum Baugebiet West II (Am Schlachtbichel) zur Beratung aufrief. Endlich sei es gelungen, durch Zukauf eines Grundstücks das Baugebiet West II mit der jetzt dritten Änderung zu einer runden Sache zu machen. Martin Hofman, der den Vorschlag erarbeitet hatte, stellte das neue Bebauungskonzept vor. Durch eine neue Grundstückanordnung könnten dort nun zehn neue Bauplätze mit Größen von 350 bis 650 Quadratmetern ausgewiesen werden, ohne das Gebiet zu sehr zu verdichten oder Durchsichten zu verbauen. Die Räte teilten die Begeisterung des Bürgermeisters und beschlossen, dass der Entwurf mit wenigen Anpassungen als Grundlage für die erste Auslegung (Beteiligung der Träger öffentlicher Belange) verwendet werden soll.

