In Kaufbeuren haben wieder die Bürgerinnen und Bürger das Wort

07.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren lädt alle Bürgerinnen und Bürger zu der nächsten Bürgerversammlung am Dienstag, 19. September, um 19 Uhr in den Stadtsaal ein. Es wird darum gebeten, Fragen und Wünsche vorab per E-Mail an ob-buero@kaufbeuren.de zu schicken.

Es besteht auch die Möglichkeit, an diese Adresse Fragen anstelle einer Teilnahme an der Versammlung an Oberbürgermeister Stefan Bosse zu richten. Die Beantwortung erfolgt dann auf gleichem Weg.

