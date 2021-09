In Kaufbeuren-Neugablonz fehlt günstiger Wohnraum

Die Wohnbaugenossenschaft Gablonzer Siedlungwerk will der Wohnraumnot in Neugablonz mit einem „Generationencampus“ begegnen. Was es damit auf sich hat.

Von Elke Sonja Simm

25.09.2021 | Stand: 18:05 Uhr

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist in Neugablonz immens: Allein in diesem Jahr hat das Gablonzer Siedlungswerk (GSW) gut 1000 Anfragen erhalten. 29 Millionen Euro will die Wohnungsbaugenossenschaft deshalb in das Projekt „Generationencampus #Kleeblatt“ in der Falkenstraße investieren. Daneben stehen weitere Projekte im Kaufbeurer Stadtteil an. Das berichtete geschäftsführender Vorstand Christian Sobl bei der Mitgliederversammlung im Gebäude der Immanuel-Gemeinde. Zudem freute sich Sobl über einige neue Mieter für Gewerbeeinheiten.