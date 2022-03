In Kaufbeuren setzen Jung und Alt erneut ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt

Kaufbeurer treffen sich zur Mahnwache gegen den Ukraine-Krieg. Auf dem Obstmarkt demonstrieren am Samstag auch viele Familien mit Kindern für Frieden.

13.03.2022 | Stand: 12:38 Uhr

Zur Mahnwache für den Frieden trafen sich alte und junge Kaufbeurer am Samstag wieder auf dem Obstmarkt, darunter auch viele Familien mit Kindern. Gemeinsam setzten sie ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt. Wie bereits am Samstag davor, hatte die Kaufbeurer Initiative für Frieden Internationalen Ausgleich und Sicherheit (KIFIAS) zu der Protestaktion gegen den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufgerufen.

Leidtragende sind die Menschen in ganz Europa

Leidtragende seien die Menschen in der Ukraine, aber auch in Russland und in ganz Europa – und mit ihnen erklärten sich die Teilnehmenden auf der Demo solidarisch. Viele hatten Fahnen oder Schilder in den ukrainischen Nationalfarben Gelb und Blau dabei.

Krieg ist auch "eine Katastrophe für das Klima"

Andere hielten Plakate in den Händen, auf denen sie den russischen Präsidenten Putin dazu aufforderten, „den Wahnsinn zu stoppen“ oder darauf aufmerksam machten, dass der Krieg "auch eine Katastrophe für das Klima" darstellt. „Wir hoffen, dass der Brand nicht weiter um sich greift und dass er bald gelöscht wird.“