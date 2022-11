In Mauerstetten fällt der Startschuss für die närrische Zeit

Am 11.11. beginnt der Fasching. Nach coranabedingten Ausfällen in den vergangenen beiden Jahren blickt die Mauerstettener Garde hoffnungsvoll nach vorn.

09.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

„Wir hoffen, dass der Fasching heuer wie geplant stattfinden wird,“ betonen Silke Hufstadt und ihre Töchter Linda und Laura. Im Dezember 2020 wurde die Faschingsgesellschaft Fortuna Mauerstetten gegründet und seither bereiten sich die Mitglieder mit Elan auf ihre Einsätze vor.

Online-Training während der Coronazeit

Nach vielen Stunden Online-Training während der Coronazeit gab es erst im vergangenen April beim bunten Abend den ersten Live-Auftritt vor Publikum.

„Wir haben auch da donnerstags, so wie jetzt, mehrere Stunden am Tag mit allen Gruppen trainiert“, sagt Präsidentin Silke Hufstadt. „Coronabedingt konnten wir den Abend im Januar nicht veranstalten und haben ihn dann am 2. April nachgeholt. Er sei eine „gigantische, emotionale Sache“ gewesen. „Weil viele Kinder das erste Mal auf der Bühne standen. Wir hatten mit ihnen ja bisher größtenteils über Video trainiert und jetzt standen sie zum ersten Mal vor einem vollen Saal auf einer großen Bühne mit Licht und allem Drum und Dran. Die strahlenden Augen zu sehen und den Applaus aufzusaugen, war einfach toll.“

Jung und Alt: 130 Mitglieder im Alter von 3 bis 83

130 Mitglieder vom Kindergartenkind bis zum Senior zählt der „Verein mit Herz“ mittlerweile. „Der Jüngste ist 3 der Älteste 83“, sagt Schriftführerin Laura, die gemeinsam mit ihrer Schwester alle Choreografien für jede Tanzgruppe erstellt und diese auch trainiert. Die Kostüme werden von Mutter Silke entworfen und größtenteils auch genäht.

Fortuna Faschingsball am 28. Januar 2023 im Sonnenhof

Das nächste Ereignis im kommenden Fasching wird am 28. Januar der Fortuna Faschingsball im Sonnenhof. „Wir wollen einen traditionellen Faschingsball veranstalten für Alt und Jung, wo man maskiert kommt, sich trifft, tanzt und sich amüsiert“, plant Vizepräsidentin Linda. Geboten werden unter anderem die Liveband „Extra Dry“, die Prinzengarde mit dem klassischen Gardetanz – „mehr möchten wir noch nicht verraten“, erklärt Linda.

Besuch von der Gastgarde samt Hofstaat

Lesen Sie auch

Reunion "Zurück in die Zukunft": Marty und Doc treffen sich auf Comic Con wieder

„Besonders freuen wir uns auf eine Gastgarde mit Hofstaat. Auch unser Prinzenpaar Lorena I. und Chris I. sind wieder dabei. „Die beiden hatten nur einmal die Möglichkeit, in ihren Kostümen aufzutreten und dann war auch noch die Prinzessin an unserem bunten Abend verletzt“, so Laura. „Deshalb wollten wir sie dieses Jahr behalten, damit sie eine ganze Faschingssaison mitmachen können.“

Lesen Sie auch: Konfetti statt Kontaktangst - Fasching soll wie vor Pandemie werden

Nach dem Fasching wird die Prinzessin zu den Komiteefrauen stoßen und in der Prinzengarde beim Showtanz mittanzen, der Prinz kommt zum Elferrat. „Dass beide uns auch danach erhalten bleiben, darauf sind wir sehr stolz,“ strahlt Laura. „Jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass unser erster Fortuna Ball ein großer Erfolg wird.“ Eintrittskarten gibt es übrigens an Ort und Stelle.