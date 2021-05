Einige Nachwuchssportler des SV Mauerstetten trainieren wieder – kontaktlos und in Kleingruppen. Welche Auflagen die Trainer außerdem beachten müssen.

07.05.2021 | Stand: 11:56 Uhr

Training in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung – aber eine, der sich die Vereine in Kaufbeuren und dem Ostallgäu gerne stellen. Das ist beim SV Mauerstetten nicht anders. Zu lange mussten die Mitglieder des Sportvereins auf Training verzichten. Bis bei den Sportlern wieder Wettkämpfe stattfinden, dauert es noch länger. „Gerade für die Kinder in unserem Verein waren die letzten Monate eine schlimme Zeit“, sagt SVM-Vorsitzender Werner Höbel.