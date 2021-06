Das Corona-Schnelltestzentrum soll vor allem die Bürger entlasten, aber auch Geld in die Vereinskasse bringen. Die Musiker suchen noch nach Helfern.

04.06.2021 | Stand: 10:01 Uhr

Konzerte sind ausgefallen, Proben waren nicht möglich und an Feste war erst gar nicht zu denken. Den Musikvereinen blieben in den vergangenen Monaten nur digitale Treffen und Online-Unterricht. „Die jungen Leute haben das gut gemacht, aber sie lechzen danach, wieder in der Gruppe zu spielen“, sagt Thomas Waldmann, Erster Vorsitzender des Musikvereins Pforzen.