In welchen Bereichen die Bürgerstiftung Kaufbeuren aktiv ist

Um die vielen Aktivitäten stemmen zu können, wird der Vorstand der Bürgerstiftung nun von einem Beirat unterstützt. Das Kapital ist auf 2,5 Millionen Euro angewachsen.

30.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Wenn am kommenden Sonntag ab 17 Uhr die Kirche St. Cosmas und Damian in Oberbeuren wieder von besinnlichen Klängen und Geschichten erfüllt wird, dann ist das der Bürgerstiftung Kaufbeuren zu verdanken. Das traditionelle Adventssingen dort ist wohl das bekannteste Projekt der Stiftung, bei weitem aber nicht das einzige. Denn mit einem Stiftungsvermögen, das inzwischen auf rund 2,5 Millionen Euro angewachsen ist, kann die 2005 gegründete Institution in vielen Bereichen Vorhaben anschieben und unterstützen.

Trotz dieses stattlichen Kapitals, mit dessen Erträgen die Bürgerstiftung wirtschaften kann, seien Zustiftungen nach wie vor willkommen, stellt Vorstandsvorsitzender Winfried Nusser klar. Denn der Stiftungszweck sei sehr weit gefasst. Die Bürgerstiftung Kaufbeuren fördert vor allem soziale und kulturelle Projekte, "die das Leben der Menschen in unserer Stadt noch lebenswerter machen". Um die wachsende Zahl der Aktivitäten stemmen zu können, wurde zusätzlich zum Stiftungsvorstand mit Nusser, Susanne Jehl, Günther Marz, Gertrud Gellings und Alfred Riermeier nun neu ein Beirat berufen. Dieser besteht aus dem Unternehmer Oliver Meyl, dem Lehrer Berndt Sonntag, dem Mediziner Dr. Angelo Kranich, Thomas Garmatsch von der Kulturwerkstatt Kaufbeuren, Jürgen Wendlinger von der Volkshochschule, Angelika Lausser von Generationenhaus, Helmuth Geppert von der VR-Bank Augsburg-Ostallgäu und Martin Klein von der Musikschule.

Auch bei der Integration von Flüchtlingen und der Suchprävention engagiert sich die Bürgerstiftung Kaufbeuren

Unter anderem Letzterer war schon bisher beim Projekt "Kinderklassik" aktiv, das auch heuer wieder möglichst alle Kaufbeurer Drittklässler in Kontakt mit klassischer Musik bringen soll. Am Freitag, 2. Februar, werden diese und alle weiteren Interessierten zu altersgerechten Aufführung von Ludwig van Beethovens Oper "Fidelio" ins Stadttheater eingeladen. Ein neues Projekt der Bürgerstiftung im musischen Bereich ist dagegen die "Grundmusikalisierung" der Erstklässler an der Kaufbeurer Beethovenschule in Zusammenarbeit mit der Musikschule. Außerdem wurde ein Projekt gestartet, bei dem junge Flüchtlinge aus der Ukraine, die nicht mehr schulpflichtig sind, Deutschunterricht erhalten. Diese Gruppe sei bei vielen Sprach- und Integrationsangeboten bisher nicht berücksichtigt worden, erläutert Nusser. Auch in Sachen Suchtprävention engagiert sich die Stiftung - unter anderem durch Besuche von Schulklassen in der Fazenda da Esperança in Bickenried, wo sie direkt mit früheren Drogenabhängigen ins Gespräch kommen können.

Auch im kommenden Jahr fortgesetzt wird die Kinderuni, bei der monatlich altersgerechte Vorträge von Experten zu ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen auf dem Programm stehen. Ab der nächsten Veranstaltung am 25. Januar findet diese dann im Saal des Gablonzer Hauses in Neugablonz statt. Eine ganz andere Zielgruppe spricht die Bürgerstiftung mit ihrer Initiative "Bewegung und Gedächtnis" an. Ebenfalls einmal im Monat sind Senioren aufgerufen, in der Räumen der Kaufbeurer AOK ihre Koordination, ihre Fitness und ihr Gedächtnis zu trainieren. Dieses von der Bürgerstiftung Ostallgäu übernommene Angebot habe sich inzwischen zu einem "Renner" entwickelt, freut sich Nusser, der auch auf die Aktivitäten der Kaufbeurer Stiftung im Bereich Natur- und Umweltschutz verweist. Auch deren Tausch-Bücherregal in der Sparkassen-Passage werde nach wie vor rege genutzt.