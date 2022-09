Aktivist bei Vortrag im Ostallgäu: „Ein Rollstuhlplatz ist noch keine Inklusion“

Raúl Krauthausen hat Glasknochen. In Pforzen spricht er über sein Leben mit einer Behinderung. Nicht Aufklärung, sondern Begegnung mache den Unterschied.

30.09.2022 | Stand: 12:00 Uhr

„Wer bestimmt, was Inklusion ist?“, dieser Frage ging Raúl Krauthausen in der Veranstaltungshalle auf der Flohwiese in Pforzen auf den Grund. Obwohl der Aktivist und Blogger kurzfristig nicht live vor Ort im Ostallgäu sein konnte, kamen rund 70 Interessierte zur Veranstaltung der Lebenshilfe Ostallgäu-Kaufbeuren, um seinen Sichtweisen und Denkanstößen bei der Live-Übertragung aus Berlin zu folgen.

Berliner Aktivist: „Inklusion ist keine Checkliste“

Inklusion bedeutet, alle Menschen in unsere Gesellschaft einzubeziehen. Aber: „Inklusion ist keine Checkliste“, kritisiert Krauthausen. Nichts, das man schnell abhaken könne. Wir wollen als Gesellschaft inklusiv sein – aber was bedeutet das?

„Wenn wir eine inklusive Gesellschaft haben wollen, müssen wir auch die einladen, die dem Thema gegenüber skeptisch sind“, betont Krauthausen. „Viele Veranstaltungen finden unter dem Aspekt der Aufklärung statt. Aber nicht Aufklärung, sondern Begegnung macht den Unterschied.“

Besonders wichtig: barrierefreier Nahverkehr

Die Voraussetzung ist einfach: Barrierefreiheit. Beispielsweise barrierefreie Kindergärten, Kinos, Parks und allem voran ein barrierefreier Nahverkehr. Menschen mit Beeinträchtigung müssen in allen Bereichen am Leben teilhaben können. „Inklusion bedeutet nicht, dass es einen Rollstuhlplatz im Theater gibt, sondern dass auch die Bühne barrierefrei ist.“

Um die Barrierefreiheit und damit auch das Thema Inklusion voranzutreiben, hat Krauthausen viele Forderungen: Das Klagerecht für behinderte Menschen müsse gestärkt werden, im Moment seien diese noch viel mehr Bittsteller.

Des Weiteren fordert der Aktivist Menschen mit Beeinträchtigung in Führungspositionen oder als Projektleitungen. Kritisch sieht er die aktuellen Strukturen in der Arbeitswelt: „Viele behinderte Menschen sind fälschlicherweise in Förderschulen oder Behinderten-Werkstätten einsortiert worden, weil sie nicht über Alternativen aufgeklärt wurden.“

Laut Krauthausen ist es noch ein langer Weg hin zu einer inklusiven Gesellschaft, aber alle können dazu beitragen. „Sie schieben alle ,Abers’ zur Seite. Das führt dazu, dass sich Dinge bewegen. Das wollen auch wir bei der Lebenshilfe.“, dankte Wolfgang Neumayer, Vorsitzender der Lebenshilfe, Krauthausen für die deutlichen Worte.

Seit über 15 Jahren in der Medienwelt: Protest gegen Bundesteilhabegesetz

Als Gründer der Sozialhelden, einem Netzwerk, das zum Umdenken bewegen will, arbeitet Raúl Krauthausen seit über 15 Jahren in der Medienwelt. Bekannt geworden ist er mit seiner Wheelmap, eine weltweite digitale Landkarte barrierefreier Plätze, sein „Undercover-Heimexperiment“ und den Protest gegen das Bundesteilhabegesetz. Der 41-jährige Berliner ist selbst im Rollstuhl unterwegs. „Es ist egal, ob ich Glasknochen habe, Muskelschwund oder eine Querschnittlähmung. Uns alle vereint, dass wir oft mit den gleichen Barrieren der Umwelt zu kämpfen haben. Treppen, Stufen und fehlende Inklusion.“