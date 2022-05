In der Geschäftswelt im Kaufbeurer Zentrum hat sich in letzter Zeit viel getan. Wie Händler mit ihren Ideen zur Belebung der Altstadt beitragen wollen.

07.05.2022 | Stand: 05:05 Uhr

Umzug, Umbau und Neueröffnungen – in der Kaufbeurer Geschäftswelt hat sich wieder einiges verändert. So ist die Fahrbar seit März im Erdgeschoss und dem ersten Stock des Geyrhalterhauses, Kaiser-Max-Straße 17, zu finden. Dort haben die Fahrradhändler viermal so viel Platz wie in den ehemaligen Räumen an der Neugablonzer Straße.

