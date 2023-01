Innungsobermeisterin will Friseurberuf attraktiver machen

Nur noch wenige junge Menschen entscheiden sich dafür, Friseur zu werden. Wie die Ostallgäuer Innungsobermeisterin Melanie Hoffmann das ändern möchte.

30.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Waschen, Schneiden, Färben, Stylen: Der regelmäßige Friseurbesuch ist für viele Menschen ein Muss. Doch das Handwerk leidet: Wie in vielen Branchen mangelt es an Nachwuchs. „Dieses Jahr sind elf Schüler in der Berufsschule im ersten Lehrjahr“, sagt Melanie Hoffmann, Obermeisterin der Friseurinnung Ostallgäu. Als sie die Lehre gemacht hat, seien sie um die 30 Auszubildenden gewesen. Mittlerweile betreibt sie ihren Laden „Melanie Hoffmann Friseure“ in Marktoberdorf. Einen Auszubildenden hat sie zurzeit nicht. „Ich hoffe aber, nächstes Ausbildungsjahr wieder jemanden zu bekommen.“

Für den Friseurberuf gibt es einige Vorurteile

Dass der Nachwuchs fehlt, hat laut der 30-Jährigen mehrere Gründe. Zum einen sei der Beruf in Schulen, gerade in Gymnasien, gar kein Thema. „Viele wollen heute studieren“, sagt Hoffmann. Aber auch das Handwerk selbst müsse moderner werden. „Es ist auch an uns, den jungen Menschen zu zeigen, dass wir alles andere als altmodisch oder langweilig sind.“ Das sei der Eindruck, den viele vom Friseurberuf haben. „Jugendliche, mit denen ich spreche, denken, wir stehen jahrelang vor dem Stuhl.“

Dabei gebe es viele Möglichkeiten im Friseurberuf. „Man kann Star-Friseur werden, Show-Friseur oder Berufsschullehrer.“ Wer seinen Meister macht, könne danach auch noch studieren. Außerdem legen viele Friseure ihr Augenmerk inzwischen auf Soziale Medien. „Junge Menschen schauen heute auf Instagram, welcher Friseur zu ihnen passt. Es gehört dazu, sich dort zu präsentieren“, sagt Hoffmann. Ohne die Sozialen Medien gehe es heute auch fast gar nicht mehr.

Carina Hübner begann 2019 ihre Ausbildung bei Nikis Hair Lounge. Bild: Mathias Wild

Der Beruf sei abwechslungsreich und kreativ

„Friseure machen nicht nur Haare, sondern haben viel mehr drauf“, sagt auch Carina Hübner. 2019 hat sie ihre Ausbildung im Kaufbeurer Salon „Nikis Hair Lounge“ begonnen, mittlerweile ist sie Gesellin. Während ihrer Lehre hat die 20-Jährige auch eine Fortbildung zur Visagistin absolviert.

In ihrem Beruf könne sie sich kreativ ausleben, sie schätze die Abwechslung sowie den Kontakt mit den Kundinnen und Kunden. Wer Friseurin werden möchte, „sollte Lust darauf haben, sich zu verändern“, offen für Neues sein. Bedauerlich sei, dass es in einigen Salons gar keine Lehrstellen gebe, sagt Hübner. Mit Blick auf den Nachwuchsmangel mutmaßt die 20-Jährige: Viele Jugendliche wählten wohl ein Studium, um später viel Geld zu verdienen. Wobei sie betont: Mit ihrem Gehalt komme sie gut zurecht.

Die Präsentation auf Sozialen Medien sei wichtig

Inhaberin Niki Prasidou stimmt ihrer Kollegin Melanie Hoffmann zu: Friseurinnen und Friseure müssten sich besser präsentieren, insbesondere auf den Sozialen Medien. Gleichzeitig bräuchten Jugendliche mehr Angebote, bei denen sie herausfinden können, was ihre Stärken und Werte sind. Darauf sollten auch die Schulen einen größeren Fokus legen.

Um sich den Nachwuchsproblemen anzunehmen, hat Innungsobermeisterin Hoffmann einiges vor. Bald ist sie an der Sophie-La-Roche-Realschule auf einem Berufsinfotag, im April wird sie auf eine Ausbildungsmesse gehen. Zudem will Hoffmann die „Modepräsentation“ wieder ins Leben rufen.

"Rock Your Hair 23" soll zeigen, was im Friseurberuf möglich ist

Diese Veranstaltung hat früher immer im Modeon in Marktoberdorf stattgefunden. „Rock Your Hair 23“ heißt das Event jetzt, es soll am Samstag, 20. Mai, in der Kaufbeurer Kultdiskothek Melodrom über die Bühne gehen. Dabei präsentieren die Mitwirkenden aktuelle Frisuren- und Modetrends. Dazwischen treten auch Tanzgruppen und ein DJ auf.

Mit der Show will Hoffmann nicht nur die Jugend ansprechen und Nachwuchs gewinnen, sie freue sich auch darauf, mit anderen Friseuren und Friseurinnen der Ostallgäuer Innung zusammenzuarbeiten.