Follower der Stadt Kaufbeuren: Vorsicht vor diesem Absender

Der Instagram-Account der Stadt Kaufbeuren wurde vor wenigen Wochen gehackt. Jetzt erhalten Follower der Seite Nachrichten des umbenannten Fake-Accounts.

12.07.2023 | Stand: 16:38 Uhr

Der Cyberangriff auf den Instagram-Account der Stadt Kaufbeuren kann nun auch den Nutzern (Followern) gefährlich werden, die der Seite in den Sozialen Medien gefolgt sind. Diese werden derzeit von einem Absender namens „metadesilg“ angeschrieben. So soll laut Stadtverwaltung der Anschein erweckt werden, die Nachricht stamme vom Konzern Meta, dem Inhaber der Social-Media-Plattform Instagram. Der Text sei in englischer Sprache verfasst – mit einem Link, auf den die Nutzer klicken sollen.

„Wir vermuten, dass dieser Fake-Account alle unsere Follower angeschrieben hat“, sagt Tobias Müller, Pressesprecher der Stadt Kaufbeuren. Einige Nutzer hätten ihnen am Montagabend mitgeteilt, dass sie eine solche Nachricht von „metadesilg“ erhalten haben.

Instagram-Account der Stadt Kaufbeuren gehackt: Im schlimmsten Fall muss ein neuer Account her

Über das Soziale Netzwerk Facebook rief die Stadt nun umgehend die Betroffenen dazu auf, die Nachricht zu ignorieren oder deren Eingang zu melden. Mittlerweile geht Müller davon aus, dass „metadesilg“ vom Instagram-Betreiber Meta blockiert wurde und deshalb keine weiteren Nachrichten mehr verschickt werden.

Wie berichtet, war der Instagram-Account der Stadt von Hackern übernommen worden. Das IT-Team im Rathaus arbeite daran, die Kontrolle zurück zu bekommen. „Der Support von Meta ist dabei nicht super hilfreich“, sagt Müller. Wann die Stadt wieder Zugriff auf ihren Account haben wird, sei unklar. Im schlimmsten Fall müsse sei einen neuen Account erstellen. „Das wäre schade um die Arbeit, die in den alten Account reingesteckt wurde“, sagt Müller.