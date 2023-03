Intelligenz für mobile Maschinen: Was Auszubildende bei STW in Kaufbeuren lernen

Das Unternehmen Sensor-Technik Wiedemann (STW) in Kaufbeuren veranstaltet einen Tag der offenen Lehrwerkstatt. Das ist geboten.

26.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Berufsinfotag bei Sensor-Technik Wiedemann (STW) im Bärenwald: Beim Tag der offenen Lehrwerkstatt am Mittwoch, 29. März, von 13 bis 17 Uhr haben Schüler und Schülerinnen sowie junge Erwachsene die Möglichkeit, Einblicke in die Produktion, Entwicklung, Logistik und den kaufmännischen Bereich bei STW zu erhalten und sich über eine Ausbildung in diesen Bereichen zu informieren.

Lesen Sie auch: Arbeitskräftemangel in Kaufbeuren: Willkommensprämie als Anreiz? Vier Gründe dagegen

Auszubildende stellen ihre Ressorts, die Ausbildung und das Unternehmen vor und beantworten Fragen zu verschiedenen Ausbildungsberufen wie Industriekaufmann, Fachinformatiker für Systemintegration, Fachkraft für Lagerlogistik, Elektroniker für Automatisierungstechnik und für Geräte und Systeme und Mechatroniker oder Mikrotechnologe, die allen Geschlechtern offen stehen. Interessierte erfahren dabei, was beispielsweise ein Mikrotechnologe macht und wie sich die Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik von der zum Elektroniker für Geräte und Systeme unterscheidet.

Lesen Sie auch: E-Mobilität: Wie "SymonE" den Allgäuer Forschern hilft

Die Technik von STW werden in den Maschinen der größten Hersteller von Land-, Bau-, Forst- und Kommunaltechnik eingesetzt und macht diese mit künstlicher Intelligenz smarter und intelligenter, teilt das Unternehmen mit. Das Unternehmen lege dabei großen Wert auf den Wissenstransfer, um Auszubildende und neue Mitarbeiter optimal zu fördern. Anmeldung im Internet unter www.stw-azubi.com..