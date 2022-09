Internationaler Museumstag: Fast überall wieder Betrieb

Kaufbeurer Häuser präsentieren sich am Sonntag ohne besonderes Programm, aber mit einigen Neuerungen. Was die Besucher erwartet.

02.09.2022 | Stand: 12:24 Uhr

Seit dieser Woche dürfen die Museen in Bayern nach der Corona-Sperre öffnen und auch einige Kaufbeurer Ausstellungshäuser sind bereits wieder zugänglich. Den Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag, 17. Mai, nehmen nun weitere Einrichtungen zum Anlass, ihre Türen für das Publikum zu öffnen. Auf das gewohnt umfangreiche Programm anlässlich des Museumstags müssen die Besucher heuer aber wegen der Hygienevorschriften verzichten.

„Endlich geht’s los.“ Die ehrenamtlichen Helfer des Feuerwehrmuseums Kaufbeuren-Ostallgäu freuen sich, dass die wegen Corona überlange Winterpause in ihrer Einrichtung nun ein Ende findet. In den vergangenen Wochen erledigten sie nicht nur die laufenden Wartungs- und Reinigungsarbeiten, sondern in den Räumen der früheren Weberei und Spinnerei Momm gibt es zur Wiedereröffnung auch einige Neuerungen: Mit dem Einbau eines Treppenliftes ist das Feuerwehrmuseum jetzt barrierefrei.

Sonderausstellung zum Brand des Kaufbeurer Rathauses

Neu in der Dauerausstellung ist ein Schlauchtrocknungs-Galgen einer ländlichen Feuerwehr zu sehen. Zudem gibt es auch eine neue Sonderausstellung im Obergeschoß zum Brand des Kaufbeurer Rathauses vor 60 Jahren. Gezeigt werden Bilder, Schautafeln, Objekte, Zeitungsausschnitte, Zeitzeugenberichte und ein zeitgenössischer Farbfilm vom Feuer. Die Sonderausstellung startet am Sonntag ohne Eröffnungsveranstaltung. Für den Herbst ist eventuell eine Finissage geplant. Die übliche Bewirtung, Gruppenführungen, die traditionelle Oldtimer-Ausstellung und die Kinderaktivitäten im Feuerwehrmuseum sind derzeit wegen der Hygienevorschriften nicht möglich.

Die maximale Besucherzahl ist aber so ausgelegt, dass es zu keinen größeren Wartezeiten am Einlass kommen sollte. „Wir sind bereit und freuen uns auf viele Besucher“, sagt Stefan Geyrhalter vom Vorstand des Trägervereins. Am Sonntag, 17. Mai, ist das Museum von 13 bis 17 Uhr bei üblichem Eintritt zugänglich. Weitere Öffnungstermine sind Samstag, 6. Juni, von 10 bis 14 Uhr, und Sonntag, 21. Juni, von 13 bis 17 Uhr. Sonderöffnungszeiten können per E-Mail vereinbart werden: fuehrung@fwm-kf-oal.de

Stadtmuseum: "Kaufbeuren unterm Hakenkreuz" verlängert

Das Stadtmuseum Kaufbeuren ist bereits seit Dienstag, 12. Mai, wieder geöffnet und hat die Sonderausstellung „Kaufbeuren unterm Hakenkreuz. Eine Stadt geht auf Spurensuche“ wegen der Corona-Zwangspause bis zum 23. August 2020 verlängert. Die Schau kann von maximal neun Personen gleichzeitig besucht werden. Sollte es zu Wartezeiten am Einlass kommen, können Filmen über den Nationalsozialismus in Kaufbeuren in der Dauerausstellung angesehen werden. Letztere dürfen höchstens 30 Personen auf einmal besichtigen.

Lesen Sie auch

Museen im Allgäu Im Stadtmuseum Kaufbeuren können Besucher die Geschichte der Stadt erleben

Anlässlich des Internationalen Museumstags ist der Eintritt zum Stadtmuseum am Sonntag frei. Digital veröffentlicht das Stadtmuseum zum Museumstag in der Reihe „Kreativ zuhause“ online eine praktische Anleitung, wie man selbst Papier selbst herstellen kann.

Kunsthaus Kaufbeuren: "Strike a pose" bis Juli

Auch das Kunsthaus Kaufbeuren geht mit seiner aktuellen Ausstellung „Strike a pose -Intuition und Inszenierung. Die Kunstfotografie der 1890er- bis 1920er-Jahre“ in die Verlängerung. Nun sind die über 160 historischen Fotografien, darunter Porträt- und Modeaufnahmen sowie Stillleben und Landschaftsaufnahmen bis zum 19. Juli zu sehen. In den Ausstellungsräumen dürfen sich maximal 20 Besucher gleichzeitig aufhalten. Der Eintritt am Sonntag, 17. Mai, ist frei.

Isergebirgs-Museum bleibt bis Ende August geschlossen

Aufgrund der Corona-Einschränkungen ruht in den weiteren Ausstellungshäusern, die im Verbund „Kaufbeurer Museumslandschaften“ zusammengeschlossen sind, der Publikumsverkehr. Das Isergebirgs-Museum im Gablonzer Haus in Neugablonz schließt bis zum 31. August und setzt in dieser Zeit seine Umbaumaßnahmen fort.

„Dieses Jahr freuen wir uns, die Besucher einzeln begrüßen zu dürfen - und wir hoffen natürlich sehr darauf, dass der Museumstag im nächsten Jahr wieder in gewohnt lebendiger Form und mit buntem Programm stattfinden kann“, sagt Petra Weber, die Leiterin des Kaufbeurer Stadtmuseums.