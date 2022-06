Internatsstiftung in Kaufbeuren unterstützt Mädchen

Mädchen können in Kaufbeuren im Internat wohnen oder Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. Finanzielle Unterstützung bietet eine Stiftung.

04.06.2022 | Stand: 12:30 Uhr

„Zwar muss der Mensch fest und getrost hoffen - aber er muss auch das Seinige dazu tun.“ Dieses Wort der heiligen Crecentia wurde zum Leitspruch der Internatsstiftung St. Maria Kaufbeuren, die mittlerweile auf 16 Jahre segensreichen Wirkens im Dienst für die Jugend zurückblickt. In der Kuratoriumssitzung zogen die Initiatoren ein erfolgreiches Resumee über das vergangene Stiftungsjahr. Oberin Schwester Johanna Maria Höldrich vom Crescentiakloster hob hervor: „Entgegen dem vielerorts anzutreffenden Trend von Internatsschließungen sehen wir für unsere Schwesterngemeinschaft nach wie vor im Internat eine wichtige Aufgabe der fürsorgenden Nächstenliebe im Dienst für die jungen Menschen.“ Laut Internatsleiterin Schwester Anna Maria Stein gibt es immer wieder Mädchen, die der Unterstützung vonseiten des Klosters bedürfen. „Gerade für Kinder, die aus schwierigen familiären Verhältnissen stammen, ist das Leben und Lernen in der Internatsgemeinschaft von enorm großen Wert“, sagte Stein. Sie bekämen durch die Betreuung qualifizierter Erzieherinnen vermehrt die Chance auf einen erfolgreichen Schulabschluss.

Viele Aktionen in Kaufbeuren

Dies führte letztlich zu der Idee, der zunehmenden Hilfsbedürftigkeit durch die Gründung einer Stiftung besser begegnen zu können. Daher stellte das Crecentiakloster 2006 das notwendige Anfangskapital in Höhe von 50.000 Euro zur Verfügung. Es wuchs durch mehrere Zustiftungen und Aktionen, wie Benefizkonzerte, Internatstreffen und Sozialaktionen, auf rund 750.000 Euro an, wie Rudolf Wisbauer bei der Bilanzvorstellung erläuterte. „In den vergangenen 16 Jahren konnten wir rund 180 Mädchen mit 165.000 Euro bei den Internatskosten bezuschussen und mit rund 170.000 Euro Anschaffungen für das Internat, wie zum Beispiel neue Stockwerksküchen, Computer und WLAN-Anbindung ermöglichen“, so Wisbauer. Zudem habe die Stiftung in den vergangenen beiden Jahren die Corana geschuldeten Einnahmeausfälle abgemildert. Durch den Wegfall vieler Einschränkungen sei derzeit der Mensabetrieb im vollem Umfang möglich. Die Anmeldungen für die Nachmittagsbetreuung im nächsten Schuljahr hätten um 40 Prozent zugenommen, erläuterte Stein. Ingrid Hiemer, Vorsitzende der Ehemaligenvereinigung der Marienschulen, hofft, dass nach zweijähriger Pause heuer wieder im Herbst die Jubiläumsklassentreffen der Marienschulen stattfinden können. Denn diese seien immer eine gute Gelegenheit, um auf die Stiftung aufmerksam machen und die eine oder andere Spenderin gewinnen zu können.

