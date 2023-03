Investition in Kindergarten: Brandschutz zwingt zum Handeln in Mauerstetten

Die Gemeinde Mauerstetten beteiligt sich an Investitionen im Kindergarten St. Vitus. Der Brandschutz muss verbessert werden.

Der Kindergarten St. Vitus und das Haus Regenbogen standen im Mittelpunkt der jüngsten Gemeinderatssitzung in Mauerstetten. Bürgermeister Armin Holderried hatte dazu Kirchenpfleger Josef Häusler, die Kindergartenleiterin Manuela Huber sowie Hannah Singhof, die pädagogische Leiterin im Haus Regenbogen, eingeladen. Häusler trug zunächst vor, welche Arbeiten nach einer Brandschutz- und Arbeitssicherheitsbegehung der Vertreter des Kita-Zentrums St. Simpert im Kindergarten St. Vitus notwendig seien. Bei der Überprüfung im vergangenen Jahr waren diverse Punkte bemängelt worden, was - so Häusler und Holderried - bei einem 50 Jahre alten, mehrfach umgebauten Gebäude nicht unbedingt verwunderlich sei.

Als höchste Investition schlagen funkvernetzte Rauchwarnmelder in allen Räumen zu Buche. Dass die Mängel abgestellt werden müssen, steht für die Verantwortlichen außer Zweifel. Mehrere Ratsmitglieder fragten jedoch, ob die beanstandeten Punkte nicht bereits beim Anbau der Mensa hätten berücksichtigt werden müssen und ob für die Beseitigung der Mängel, wie ursprünglich festgestellt, 54.000 Euro in die Hand zu nehmen seien. In Gesprächen mit dem Kita-Zentrum sei erreicht worden, dass die Kosten auf nun 33.000 Euro reduziert wurden. Der Gemeinderat stimmte zu, dass Mauerstetten davon 75 Prozent übernimmt.

Recht schnell einig war sich der Gemeinderat, was die einjährige Anstellung einer Berufspraktikantin (im letzten Ausbildungsjahr zur Erzieherin) im Haus Regenbogen anbelangt. Sei sei „Gold wert“ stellte Singhof fest, nachdem sie gemeinsam mit Huber die erwartete Entlastung in einer angespannten Personalsituation verdeutlicht hatte. Zudem könne eine solche Kraft auch als Springerin eingesetzt werden und sei eine potenzielle Erzieherin. Die Kosten dürften bei 25.000 Euro pro Jahr liegen. Im Kindergarten St. Vitus wird schon seit Jahren eine Berufspraktikantin beschäftigt.

Ebenfalls ohne Gegenstimme beschloss der Mauerstettener Gemeinderat Ausgaben in Höhe von 10.920 Euro für die Jugendförderung in zehn Ortsvereinen mit 364 Kindern, die zu berücksichtigen seien. Dabei wird noch einmal der alte Fördersatz von 30 Euro pro Kind angelegt.

Nicht ganz so einig war sich der Gemeinderat in der Frage, ob und in welcher Höhe die Gemeinde die professionelle Instandsetzung der Tennisplätze bezuschussen soll. Dies hatte der Tennisclub Mauerstetten beantragt. Die Kosten belaufen sich auf 3.700 Euro. Bisher wurde der Platz - so wie vertraglich festgelegt - von den Clubmitgliedern gepflegt, aufgrund des Platzzustandes nach sieben Jahren und zur Vermeidung dauerhafter Schäden müssten aber jetzt einmal die Profis ran. Dem Club fehle es sowohl am Wissen als auch an der technischen Ausstattung. Holderried hatte eine „moderate“ Unterstützung vorgeschlagen. Mit 13:2 Stimmen sagte das Gremium die 50-prozentige Übernahme der tatsächlichen Kosten zu.

Sonne blendet Beschäftigte im Rathaus Mauerstetten

Auch bei Holderrieds Antrag auf Austausch der Jalousien an der Südseite des Rathauses gegen Lamellenjalousien gab es eine Gegenstimme. Die Mitarbeiter können dort derzeit an hellen Tagen nur bei komplett heruntergelassenem Sonnenschutz arbeiten und haben keinen Blick mehr nach draußen. Das hatte auch der Arbeitssicherheitsdienst beanstandet. Die Kosten belaufen sich auf 9150 Euro brutto.

Einem Antragsteller, der beim Bau eines Fahrradschuppens im Rainhardstal die Baugrenze überschreitet, gab das Gremium grünes Licht für sein Projekt.