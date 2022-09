Anwohner sind verärgert. Zudem könnte sich die Verkehrssituation in der Kemptener Straße verschärfen. Das sagt der Kaufbeurer Bauausschuss zu dem Vorhaben.

15.09.2022 | Stand: 18:52 Uhr

Obwohl die Märzenpark-Erweiterung noch ganz am Anfang steht, ist das Bauvorhaben schon umstritten. Investor Josef Scheibel möchte das Fachmarktzentrum an der Mindelheimer Straße erweitern. Anwohner der Bergstraße befürchten eine „Betonwüste“, im Bauausschuss ging es jetzt auch um die Folgen für den Verkehr in der Kemptener und Kemnater Straße.

