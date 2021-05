Inzidenz über 100 in Kaufbeuren: Strengere Corona-Regeln vermutlich ab Montag

Schon den zweiten Tag in Folge liegt die 7-Tage-Inzidenz in Kaufbeuren wieder über 100. Wenn das so bleibt, gelten ab Montag strengere Corona-Regeln.

21.05.2021 | Stand: 14:12 Uhr

Nach einem kurzen Lichtblick für die Kaufbeurer Gastronomie, Hotellerie sowie Kultur- und Freizeitbranche für das Pfingstwochenende sieht es wohl schon für Montag wieder düster aus. Denn die Stadt Kaufbeuren liegt bereits den zweiten Tag in Folge bei der 7-Tage-Inzidenz über dem Grenzwert von 100.

7-Tage-Inzidenz in Kaufbeuren über 100

"Wenn die Inzidenz auch am Samstag über 100 liegt, treten ab Montag wieder andere Corona-Maßnahmen in Kraft", sagt Peter Igel, Pressesprecher der Stadt Kaufbeuren. Bürgermeister Stefan Bosse informiert in einem Video auf YouTube über die aktuelle Situation. "Die Corona-Situation macht mir wirklich schwer zu schaffen", sagt Bosse. Er sei sehr erleichtert gewesen, dass die Stadt fünf Tage in Folge unter dem Wert von 100 lag, doch seit Donnerstag sieht es schon wieder anders aus. "Es wird auch so sein, dass wir morgen darüber sein werden", sagt der Bürgermeister im Video.

22 positive Corona-Fälle am Mittwoch

Ursächlich seien 22 positive Corona-Fälle am Mittwoch, die die Inzidenz in die Höhe getrieben hätten. "Selbst wenn heute nichts dazukommt, sind wir morgen wieder über 100", erklärt der Bürgermeister. Es scheint also schon festzustehen: Ab Montag treten strengere Corona-Regeln in Kraft. "Sollte der Inzidenzwert am Samstag über 100 liegen, geben wir eine entsprechende Bekanntmachung heraus", sagt Pressesprecher Igel.

