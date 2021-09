Inzidenz von über 170: „Lage im Kaufbeurer Klinikum entspannt“

Die Sieben-Tage-Inzidenz schnellt in Kaufbeuren am Wochenende auf 170. Bürgermeisterin Dr. Rössler gibt Entwarnung. Vor allem Reiserückkehrer sind betroffen.

06.09.2021 | Stand: 17:10 Uhr

Zwar ist die Sieben-Tage-Inzidenz nicht mehr alleine ausschlaggebend, um die anhaltende Corona-Pandemie zu bewerten. Aber als die Zahl in Kaufbeuren am Wochenende auf über 170 schnellte, erschrak der ein oder andere dennoch. Entwarnung gibt nun Dritte Bürgermeisterin Dr. Erika Rössler. Sie führt seit einer Woche die Geschäfte im Rathaus. (Lesen Sie dazu auch: Ferienjob im Rathaus). Trotz der hohen Inzidenz-Werte sei die Lage im Klinikum entspannt. Lediglich ein Patient befinde sich mit Covid 19 auf der Intensivstation und müsse auch beatmet werden.

Acht Patienten auf Isolierstation

Weitere acht Menschen wurden am Montag auf der Isolierstation wegen Covid behandelt. Das beeinträchtige den normalen Betrieb im Klinikum nicht, weiß Rössler. Der OP-Betrieb laufe uneingeschränkt weiter.

Rückkehrer aus Südosteuropa

Die hohe Sieben-Tage-Inzidenz führt Rössler auf die vielen Reiserückkehrer zurück. Viele kämen derzeit aus ihren Heimatländern in Südosteuropa zurück. Ihrer Kenntnis gibt es keinen Hot-Spot in der Stadt. Betroffen seien einzelne Personen oder Familien. Da in Bayern noch eine Woche Ferien sind und nächstes Wochenende noch weitere Urlauber die Heimreise nach Kaufbeuren antreten, geht Rössler davon aus, dass die Zahl der positiv auf Corona Getesteten noch etwa zwei Wochen auf hohem Niveau bleibt. (Die aktuellen Zahlen finden Sie hier). Dennoch geht Rössler davon aus, dass die Schulen ab 21. September ganz normal ihren Betrieb aufnehmen.

Luftfilter sind bestellt

Und sie hat noch eine gute Nachricht: Schon vergangene Woche gab sie den Auftrag für die Anschaffung von 450 Luftfiltern für die Bildungseinrichtungen frei. Sie hofft, dass die Geräte möglichst bald installiert werden können. Ursprünglich war dies für die Herbstferien anvisiert. Vielleicht gehe es jetzt schneller.