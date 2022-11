Irseer Krippenfiguren, die viele Geschichten erzählen

Wie vielfältig die Krippenlandschaft der Marktgemeinde Irsee ist, stellen zwei Experten in ihrer neuen Veröffentlichung dar.

22.11.2022 | Stand: 04:30 Uhr

Die aktuelle Ausgabe der „Irseer Blätter zur Geschichte von Markt und Kloster Irsee“ stellt die liebevoll gepflegte Krippenkultur in der Marktgemeinde vor. Neben historischen Szenerien in der Kloster- und der St.-Stephans-Kirche werden fünf familiäre Krippen in Wort und Bild beschrieben. Dabei reicht das Spektrum von vermutlich spätbarocken „Herbergsfiguren“, die in der Adventszeit früher von Haus zu Haus zogen, über eine Papierkrippe, die während des Zweiten Weltkriegs dreimal an die Ostfront verschickt wurde (und unversehrt zurückkehrte) und eine unsere Sehgewohnheiten hinterfragende niederbayerische Künstler-Krippe bis zu 96 Jahre alten Gipsfiguren aus Köln, die Bombenkrieg und Kellerbrand unbeschadet überstanden haben.

Krippen vermitteln auch Einblicke in weihnachtliche Traditionen und lokale Familiengeschichten

Das Krippenheft der „Irseer Blätter“ gibt damit nicht nur Auskunft über verschiedene Herstellungstechniken, Materialien und Darstellungsweisen der Geburt Christi, sondern ermöglicht Einblicke in weihnachtliche Traditionen und lokale Familiengeschichten. Die Herausgeber der ortskundlichen Schriftenreihe, Christian Strobel von der Geschichtswerkstatt Irsee und Dr. Stefan Raueiser, Leiter des Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrums des Bezirks Schwaben im Kloster Irsee, stellen die sieben im Heft behandelten Krippen bei einem Lichtbildvortrag vor. Im Zuge der Sonderschau „Alle Jahre wieder. Eine Reise in die Welt der Krippen“ referieren sie am Donnerstag, 24. November, ab 19 Uhr im Stadtmuseum Kaufbeuren. Eintritt frei, um Anmeldung unter 08341/9668390 oder stadtmuseum@kaufbeuren.de wird gebeten.

Wo die "Irseer Blätter" erhältlich sind

Alle Ausgaben der „Irseer Blätter zur Geschichte von Markt und Kloster Irsee“ stehen auf der Internetseite des Klosters Irsee sowie auf der Homepage der Gemeinde Irsee zum Herunterladen bereit. Gedruckte Exemplare des Krippenhefts können gegen eine Gebühr von fünf Euro an der Kasse des Stadtmuseums Kaufbeuren und an der Rezeption von Kloster Irsee erworben werden.