Isergebirgs-Museum in Neugablonz: Die Geschichte der größten Vertriebenensiedlung Deutschlands

Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz zeigt die Geschichte des Kaufbeurer Stadtteils und seiner Siedler sowie die der Gablonzer Modeschmuck-Industrie.

Neugablonz ist ein Stadtteil von Kaufbeuren und ist die größte geschlossene Vertriebenensiedlung Deutschlands. Im Isergebirgs-Museum Neugablonz lernen die Besucherinnen und Besucher mehr über die Geschichte des Stadtteils und die Menschen, die diese Siedlung vor über 75 Jahren gegründet haben. Hier finden Sie mehr Infos rund um den Besuch.

Öffnungszeiten und Eintritt: Die Infos zum Isergebirgs-Museum in Neugablonz im Überblick

Sie planen einen Besuch im Isergebirgs-Museum in Neugablonz? Hier finden Sie die wichtigsten Infos im Überblick.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr Eintrittspreise: Erwachsene 5 Euro Ermäßigt 4 Euro Schüler 2 Euro Kinder bis 16 Jahre Eintritt frei

Adresse: Bürgerplatz 1, Kaufbeuren-Neugablonz

Der Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz wurde 1946 von vertriebenen Sudetendeutschen aus Gablonz an der Neiße im nordböhmischen Isergebirge gegründet. Im Isergebirgs-Museum lernen Besucherinnen und Besucher mehr über die Vorgeschichte mit 400 Jahren deutscher Kultur- und Industrie in Nordböhmen, der Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Neubeginn am Beispiel der größten geschlossenen Vertriebenensiedlung Deutschlands.

Die Dauerausstellung des Isergebirgs-Museums in Neugablonz erstreckt sich in fünf Themenräumen auf zwei Stockwerken. Zudem gibt es drei bis vier wechselnde Sonderausstellungen im Jahr. Diese drehen sich rund um Neugablonz und das Isergebirge.

Der Kaufbeurer Stadtteil Neugablonz ist die größte geschlossene Vertriebenensiedlung Deutschlands. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Die Themenräume im Isergebirgs-Museum in Neugablonz

Der Museumsbesuch beginnt im Themenraum zum Isergebirge. Ein Gebirgsrelief veranschaulicht die Lage und Topografie des Gebirges. Seit dem Mittelalter lebten im Isergebirge deutsche Weber, Glasmacher, Händler und Handwerker. Wegen ihnen wurde aus der Gebirgslandschaft eine Industrieregion.

Weiter geht es im Themenraum zur Wirtschaftsregion Isergebirge. Hier wird die "Glasdrückerei" anschaulich. Mit dieser speziellen Technik werden aus farbigen Glasstangen Perlen, Steine und Knöpfe gefertigt. Modeschmuck und Imitate aus funkelnden Glassteinen und bunten Perlen sind seit fast 200 Jahren das Spezialgebiet der Gablonzer Industrie.

Daneben war auch die Textilproduktion in Reichenberg und Friedland ein wichtiger Industriezweig. Stellvertretend dafür befindet sich im Museum ein nordbömischer Webstuhl. In dem Themenraum finden die Besucherinnen und Besucher außerdem einen VW Käfer (Baujahr 1954) - das größte Exponat des Museums. Der Käfer steht für den Automobilkonstrukteur und Porsche-Gründer Ferdinand Porsche, der aus dem Isergebirge stammt.

Kulturraum Isergebirge und Vertreibung

Im dritten Themenraum des Isergebirgs-Museums geht es um das kulturelle Leben und den Alltag der Menschen im Isergebirge. Darin sind zwei Wohnräume gestaltet: von der luxuriösen Fabrikantenvilla bis zum schlichten Blockwandhaus im Gebirge. Biografien und Werke von Künstlerinnen und Künstlern spiegeln das kulturelle Leben wider. Es gibt außerdem eine Krippenausstellung. Zudem ist der erste Schlitten, mit dem eine Europameisterschaft gewonnen wurde, im Museum ausgestellt. Denn die erste EM im Rodeln fand im Jahr 1914 in Reichenberg statt.

Neben der Dauerausstellung gibt es im Isergebirgs-Museum auch wechselnde Sonderausstellungen. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Weiter geht es im Raum "Vom "Völkerfrühling" zur Vertreibung (1848-1948)". Im Jahr 1945 verloren die Deutschen im Isergebirge ihre Heimat und mussten flüchten. Die historischen Hintergründe und Zusammenhänge sind im Museum dokumentiert. Zeitzeugen und Gegenstände aus der Zeit erzählen die Geschichten der Vertriebenen.

Im letzten Themenraum "Neuer Anfang - neues Leben" geht es um den Neuanfang der Gablonzer in Kaufbeuren. Die Menschen konnten dort ihre Industrie wieder aufbauen und so entwickelte sich Neugablonz zu einem internationalen Zentrum des Modeschmucks.

Schmuck kaufen, Führungen und Angebote im Isergebirgs-Museum in Neugablonz

Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz kann im Rahmen einer Führung entdeckt werden. Diese sind allerdings nur für Gruppen mit einer Größe von maximal 25 Personen möglich. Weitere Informationen finden Sie hier.

Modeschmuck, Bücher und Souvenirs können Besucherinnen und Besucher im zugehörigen Museumsshop kaufen. Dort gibt es zum Beispiel Modeschmuck, der in Neugablonz von Hand angefertigt wurde und mit Swarovski-Elementen verziert ist. Außerdem gibt es Schmuck zu kaufen, der im Museum nach historischen Mustern hergestellt wurde.

In der "KreativWerkstatt" des Isergebirgs-Museums gibt es Workshops für Kinder und Erwachsene sowie für Schulklassen. Erwachsene können dort zum Beispiel Schmuck basteln. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Museums.

Dauer des Besuchs: So viel Zeit müssen Sie für das Isergebirgs-Museum in Neugablonz einplanen

Nach Angaben auf der Website des Isergebirgs-Museums in Neugablonz dauert ein Besuch 1,5 bis 2 Stunden. Besucherinnen und Besucher sollten also genug Zeit einplanen, um alles in der Ausstellung in Ruhe ansehen zu können.

Museen in und um Kaufbeuren entdecken

Das Isergebirgs-Museum in Neugablonz ist eines der vielen Museen der Stadt Kaufbeuren. Für Familien mit Kindern ist auch ein Besuch des Feuerwehrmuseums Kaufbeuren-Ostallgäu lohnenswert. Wer mehr über die Geschichte der Stadt erfahren will, sollte dem Stadtmuseum Kaufbeuren einen Besuch abstatten. Wer sich für Schmuck und die Industrie in Neugablonz interessiert, kommt wohl in der Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie auf seine Kosten.

