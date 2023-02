Islamische Gemeinden koordinieren Hilfe für Erdbebenopfer

In Kaufbeuren und Buchloe sind die Moscheen zentrale Anlaufstellen für Spenden und Helfer. Welche Aktionen dort in den nächsten Tagen geplant sind.

09.02.2023 | Stand: 13:23 Uhr

Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien koordiniert nun die türkisch-islamische Gemeinde (DITIB) in Kaufbeuren Hilfsaktionen für die Opfer. Die Initiatoren weisen darauf hin, dass in der Wertachstadt derzeit keine Sachspenden angenommen, sondern vor allem Geldspenden erbeten werden. Diese leitet die Gemeinde dann die in der Türkei tätige Hilfsorganisationen weiter. Geldspenden können am Donnerstag, 9., und Freitag, 10. Februar, jeweils von 12 bis 15 Uhr sowie am Samstag, 11., und am Sonntag, 12. Februar, jeweils von 10 bis 15 Uhr in der Moschee in der Danziger Straße 9 abgegeben werden. Am Freitag, 10. Februar, wird zudem gegen eine Spende für die Erdbebenhilfe türkische Pizza in der Moschee angeboten. Wer seine Spende überweisen will, findet die entsprechenden Spendenkonten auf der Internetseite der Stadt Kaufbeuren unter der Rubrik „Erdbebenhilfe Türkei“.

Qualifizierte ehrenamtliche Helfer, die in der Türkei tätig werden wollen, können sich in der Kaufbeurer Moschee melden

Ehrenamtliche Helfer, die in der Türkei tätig werden wollen, können sich zu den genannten Zeiten ebenfalls in der Moschee der türkisch-islamischen Gemeinde melden. Das türkische Konsulat in München organisiert kostenlose Transporte in die Erdbebenregion. Voraussetzung ist eine Qualifikation einer Rettungsorganisation wie Technisches Hilfswerk oder Rotes Kreuz oder eine medizinische Qualifikation.

In der Buchloer Moschee wird Kaffee und Kuchen zugunsten der Erdbebenopfer angeboten

In Buchloe können Geldspenden ebenfalls direkt beim türkisch-islamischen Kulturverein Ditib (Hochstattweg 10) taglich vormittags zwischen 8 und 10 Uhr sowie im Backshop von Ibrahim Dagci (Hochstattweg 10) zu den Öffnungszeiten zwischen 6 und 18 Uhr, am Freitag, 10. Februar, nach dem Freitagsgebet um 13 Uhr abgegeben werden. Der Frauen- und Jugendbeirat von Ditib verkauft am Samstag, 11. Februar, zwischen 11 und 17 Uhr im Saal der Moschee in Buchloe Kaffee und Kuchen sowie andere türkische Spezialitäten zugunsten der Erdbebenopfer. Am Sonntagnachmittag, 12. Februar, findet zwischen 14 und 18 Uhr in der Moschee in Türkheim (Ettringer Straße 5) eine ähnliche Aktion statt.