In Kaufbeuren gibt es einen neuen türkischen Lebensmittelladen

Der "Istanbul-Markt" Kaufbeuren eröffnete am Freitag an der Kemptener Straße. Das Unternehmen führt inzwischen vier Läden im Allgäu. Was ist das Erfolgsrezept?

16.03.2021 | Stand: 09:51 Uhr

Der Name lässt einen an die bunten Basare in der türkischen Stadt Istanbul denken, wo sich Gewürze aus aller Welt finden, ebenso wie orientalische Spezialitäten und kunstvolle Antiquitäten. Tatsächlich hatten sie diese Assoziation aber gar nicht im Sinn, sagt Cebrail Palamut. Als sie 2015 zu dritt den „Istanbul-Markt“ in Kempten übernahmen, hieß das Geschäft schlicht schon so. Das Familienunternehmen blieb bei dem Namen, auch in Immenstadt, Memmingen und jetzt in Kaufbeuren – am Freitag eröffnete an der Kemptener Straße die vierte Filiale.

Auf dem Parkplatz hatte sich bereits eine lange Schlange gebildet, als Oberbürgermeister Stefan Bosse die ersten Kunden begrüßte. „Das bedeutet für viele von Ihnen, ein Stück Heimat in unsere Stadt zu holen. Für andere bedeutet es ein Stück Urlaub“, sagte Bosse. Für ihn sei es ein „Tag der Freude“.

Instanbul-Markt Kaufbeuren: Beim Einkaufen gelten strenge Corona-Regeln

Dem schlossen sich Geschäftsführer Palamut und Marktleiter Mehmet Keyha an. Auch wenn die aktuelle Corona-Situation die Freude über die Eröffnung etwas dämpfte. „Wir hoffen, dass das Virus bald weggeht“, sagte Keyha, damit die Kunden wieder unbeschwerter einkaufen können. Doch vorerst müssten alle FFP2-Masken tragen und Abstand halten. Am Eingang achte ein Mitarbeiter darauf, dass nicht zu viele Menschen auf einmal in den Laden gehen.

Multikultureller Kundenkreis in den vier "Istanbul Markt"-Geschäften im Allgäu

Auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept antwortete Keyha sofort: „Was bei uns so wichtig ist, ist die Frische.“ Das gelte für die Backwaren, das Obst und Gemüse ebenso wie für Fleisch und Fisch. Gleichzeitig setzten die Betreiber auf Regionalität, günstige Preise und Vielfalt. „Unsere Kunden sind multikulturell“, schilderte der Marktleiter. Deswegen würden nicht nur türkische Produkte angeboten, sondern auch arabische, russische und deutsche.

In Günzburg hat das Familienunternehmen eine eigene Bäckerei, die die Läden täglich beliefert. An der Backtheke finden die Kunden beispielsweise Fladenbrot, Börek und Baklava. Keyha findet die Lage an der Kemptener Straße ideal, insbesondere wegen des großen Parkplatzes.

Vierte Filiale in Kaufbeuren

Lesen Sie auch

Weihnachten Das Fest der Liebe und des Einkaufs-Chaos

In Kempten seien immer wieder Kunden aus Kaufbeuren auf sie zugekommen, hätten gefragt, ob das Team nicht auch ein Geschäft in der Wertachstadt eröffnen möchte. Deshalb hatten sie sich auf die Suche nach passenden Ladenräumen gemacht. Vermieter Florian Markthaler freut sich über das neue Geschäft. „Er wird sicherlich ein guter Nahversorger werden.“

Lesen Sie dazu auch: Wo haben am Samstag die Geschäfte geöffnet?