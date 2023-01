Iwis e-tec in Kaufbeuren: Das Limit des Wachstums

Die Elektromobilität verschafft Unternehmen wie Iwis e-tec immer neue Zuwachsrekorde. Doch der Ruf nach Arbeitskräften wird immer lauter.

Die Zuwachsraten in der Elektromobilität verschaffen auch den Zulieferern der Autohersteller und der Ladeinfrastruktur Rekordumsätze. Doch die guten Zahlen könnten noch besser sein, wenn es ausreichend Beschäftigte auf dem Arbeitsmarkt gäbe. Bei dem Unternehmen Iwis e-tec kommt eine weitere, bremsende Komponente hinzu: Es fehlt an Expansionsmöglichkeiten.

Die gute Nachricht: 2022 war mit einem Jahresumsatz von 30 Millionen Euro für das Unternehmen abermals ein „Erfolgsjahr“, wie Geschäftsführer Dr. Norbert Rehle sagt. Seit 2020 sei die Iwis e-tec pro Jahr im Durchschnitt um mehr als 20 Prozent gewachsen. Derzeit sind am Standort im Neugablonzer Reifträgerweg 130 Mitarbeitende beschäftigt. „Das Wachstum verdanken wir vor allem unserer Kundennachfrage aus dem Bereich der Elektromobilität“, sagt Rehle. Dabei spiele nicht nur der Fahrzeugbau eine Rolle, sondern im Jahr 2022 erstmals auch die Herstellung stationärer Ladeinfrastruktur. Die Entwicklung dürfte sicht fortsetzen. „Wir erwarten einen noch größeren Umsatzsprung als im Vorjahr“, sagt Co-Geschäftsführer Stephan Kurz. Getrieben werde diese Entwicklung vor allem von den erneuerbaren Energien. In diesen Bereich, für den bei Iwis e-tec Steckverbindungen hergestellt werden, investiert das Unternehmen in 2022 und 2023 am Kaufbeurer Standort insgesamt fast sieben Millionen Euro in neue Stanzanlagen.

Besuch in den Werken der Iwis e-tec: (von links) die städtische Wirtschaftsreferentin Caroline Moser, Oberbürgermeister Stefan Bosse, Geschäftsführer Dr. Norbert Rehle, Peter Igel von der städtischen Wirtschaftsförderung und Geschäftsführer Stephan Kurz. Bild: Alexandra Wenz

Für Oberbürgermeister Stefan Bosse, der das Unternehmen jüngst besuchte, ist das ein „klares Bekenntnis zum Standort Kaufbeuren“. Doch der Betriebssitz, zumindest der am Reifträgerweg, hat seine Tücken. Neben dem Arbeitskräftemangel, dem das Unternehmen mit unkomplizierten Bewerbungsverfahren, einem sogenannten Onboarding-Programm für ausländische Jobsuchende und Chancen auch für ältere Quereinsteiger begegnet, sind die Flächen und die Betriebsstruktur limitierende Faktoren. Die vier Werke am Reifträgerweg stellten eine logistische Herausforderung dar, so Rehle. Zwar habe Iwis im ehemaligen Gebäude der Jafra Kosmetik an der Tannwasserstraße ausreichend Lagerfläche in direkter Nachbarschaft gefunden, aber der Werksverkehr sei zeit- und kostenintensiv. „In der aktuellen Betriebsstruktur können wir nicht unbegrenzt wachsen“, sagt Kurz.

Bosse versprach, das Wachstum örtlicher Unternehmen wie Iwis auch künftig tatkräftig zu unterstützen. Ein Baustein dazu sei die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes mit 100.000 Quadratmeter Bruttofläche an der Apfeltranger Straße. Einigkeit bestand darin, dass die Wachstumspläne des Unternehmens innerhalb der Stadtgrenzen umgesetzt werden sollen. Von der Entwicklung bei Iwis in den vergangenen Jahren zeigte sich Bosse beeindruckt. „Ich erinnere mich noch gut an die Vorgängerunternehmen der Iwis e-tec“, sagt er. „Im Vergleich dazu hat hier ein gewaltiger Modernisierungsschub stattgefunden.“ Die Arbeitsplätze seien hell und arbeitnehmerfreundlich, die Werke klar strukturiert und mit neuester Fertigungstechnologie ausgestattet.

Unternehmen wie Iwis helfen laut Bosse zudem, Lieferketten reißfester zu machen. Bauteile, die bisher in sehr hohen Millionenstückzahlen in Asien hergestellt wurden, kämen dort mittlerweile wettbewerbsfähig aus deutscher Produktion. „Das macht auch Lieferketten bei uns in Europa wieder robuster“, sagte er. Wie wichtig dies sei, zeigt sich derzeit in der Medizintechnik und in der Pharmaindustrie. Bosse: „Resilienz ist das große Schlagwort und das strategische Ziel.“