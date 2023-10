"JazzQuadrat" begeistert 1200 Gäste in Erlangen

„JazzQuadrat“, das Quartett der Sing- und Musikschule Kaufbeuren, begeistert 1200 Gäste beim Bayerischen Musikschultag. Was die Musiker nun erwartet.

31.10.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Energiegeladen und mitreißend präsentierte sich das Jazzquartett der Sing- und Musikschule Kaufbeuren beim Festkonzert anlässlich des 46. Bayerischen Musikschultags in Erlangen. Am Mittwoch, 1. November, sind die Nachwuchsmusiker auch im Radio zu hören und am 9. Dezember live im Podium zu erleben.

Bayerische Musikschultag: Musiker aus Kaufbeuren spielen vor großer Kulisse

Was für eine Kulisse: Rund 1200 Gäste waren in die Erlanger Heinrich-Lades-Halle gekommen, um das Festkonzert zu erleben. Dort präsentierten sich die größten Musiktalente der Bayerischen Musikschulen, die zuvor nach einem Auswahlverfahren eingeladen wurden. Auch „JazzQuadrat“ mit Simon Neureuter (Piano), Björn Rieger (Kontrabass), Tobias Schill (Saxophon) und Tom Tümmers (Schlagzeug) gehörten zum Teilnehmerkreis. Mit ihrem energiegeladenen Eigenarrangement des Jazzstücks „Ocean 11“ von Walter Lang krönten die vier jungen Jazzmusiker das Finale eines auch sonst beeindruckenden Konzertabends.

Das Publikum in Erlangen war vollauf begeistert: Langer Applaus belohnte das Jazzquartett der Sing- und Musikschule Kaufbeuren im voll besetzten Konzertsaal der Erlanger Heinrich-Lades-Halle für einen wahrlich mitreißenden Auftritt. „Es ist wirklich eine riesige Sache für unsere Sing- und Musikschule, dass nach dem Hornquartett 2021 erneut ein Spitzen-Jugendensemble aus Kaufbeuren beim Bayerischen Musikschultag vertreten war. Dort werden jährlich nur die herausragenden Solisten und Ensembles aus über 220 Sing- und Musikschulen in Bayern eingeladen. Das ist schon was!“, freut sich Musikschulleiter Martin Klein über die sehr guten Leistungen der Kaufbeurer Musikschüler.

Hörfunkaufnahmen vor dem Festkonzert

Vor dem großen Auftritt beim Festkonzert fanden Hörfunkaufnahmen mit dem Bayerischen Rundfunk statt, verbunden mit einigen Interviews und Einblicken in professionelle Aufnahmetechnik.

Der BR sendet zum Musikschultag und insbesondere zu den jungen Musiktalenten einen längeren Beitrag am Mittwoch, 1. November, um 16.05 Uhr auf BR-Klassik. Auch die vier Nachwuchsmusiker der Sing- und Musikschule der Stadt Kaufbeuren werden dort zu hören sein. „JazzQuadrat“ ist die Jugend-Jazzband der Sing- und Musikschule Kaufbeuren und wird seit drei Schuljahren von dem Jazzmusiker Tiny Schmauch gecoacht. Die vier 16 bis 18 Jahre alten Nachwuchsmusiker haben sich unter seiner Anleitung zu einem inzwischen eigenständig agierenden Jazzquartett entwickelt, das Auftritte in Kaufbeuren und der Region spielt.

Das nächste abendfüllende Konzert von „JazzQuadrat“ gibt es am Samstag, 9. Dezember, im Podium Kaufbeuren.