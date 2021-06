Schwerer Unfall bei Jengen: Auto kollidiert mit Tandem-Fahrrad

In Jengen/Ostallgäu hat sich am Samstagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Auto kollidierte mit einem Tandem-Fahrrad, es gibt einen Schwerverletzen.

19.06.2021 | Stand: 14:51 Uhr

Ein 26-jähriger Autofahrer aus Jengen hatte beim Abbiegen auf ein Tankstellengelände ein entgegenkommendes Tandemfahrrad übersehen und mit seinem Wagen das Gefährt frontal erfasst. Die vorne sitzende, 58-jährige Tandemfahrerin wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungswagen ins Klinikum Kaufbeuren.

Der hinten sitzende 57-Jährige hatte nicht so viel Glück. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen. Ein Hubschrauber flog den Mann in eine Unfallklinik. Wegen der Schwere der Verletzungen ermittelt jetzt ein den genauen Unfallhergang.

Ein Rettungs-Hubschrauber kam zum Einsatz und brachte einen Schwerverletzen in eine Klinik. Bild: Buchloer Zeitung

