Nach zwei Jahren ist der Finne zurück beim ESVK. Auch seine Herzmuskelentzündung ist vollständig ausgeheilt. Im und außerhalb des Stadions ist er gefragt.

17.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Man mag es inzwischen kaum glauben: Aber Eishockeyspieler Jere Laaksonen, im Februar 31 geworden, ist gar kein gebürtiger Kaufbeurer. Das Licht der Welt erblickte er im finnischen Eurajoki. In seiner Heimat spielte er bereits in der Jugend Eishockey, machte später erste Schritte in Profi-Teams. Und sogar in Kasachstan war er einst aktiv, bevor er seine große Liebe für den ESV Kaufbeuren entdeckte.

