„Jetzt greifen die Rädchen ineinander“ - Trainer Simon Steiner über die Chancen der U17

Für die U17 des ESV Kaufbeuren geht die Saison in die heiße Phase – den Einzug in die Meisterrunde. Trainer Simon Steiner schreckt aber die Abstiegsrunde nicht.

04.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit Siegen gegen Augsburg, Bad Tölz oder Ingolstadt hat die U17-Mannschaft des ESV Kaufbeuren einen starken Dezember in der Division I gespielt. Jetzt stehen die letzten Spiele der aktuellen Runde an. Gibt es noch Chancen für den ESVK auf die Meisterrunde? Wir haben mit Trainer Simon Steiner (37) gesprochen.

Angesichts der starken Leistung im Dezember: Die Weihnachtspause kam nicht recht?

Simon Steiner: Die Saison ist genauso verlaufen, wie wir es erwartet haben. Wir sind schlecht gestartet. Wir hatten viele neue Spieler zu integrieren. Diese neuen Spieler mussten unsere – für sie neuen – Ideen erst kennenlernen. Auch die Professionalität, mit der in Kaufbeuren gearbeitet wird, war für manchen ungewohnt. Inzwischen greifen aber alle Rädchen ineinander. Jetzt hoffe ich, dass wir bis zum letzten Spieltag noch um Platz vier kämpfen.

Bei vier ausstehenden Spielen ist der ESVK sechster, Platz vier ist zehn Punkte weg. Ist das nicht unwahrscheinlich...

Steiner: Wir haben von den Top-6-Teams tabellarisch das einfachste Rest-Programm. Vielleicht hat der liebe Gott mit uns ein bisschen Einsehen, die Gegner spielen für uns, dann kann das noch klappen.

Wenn nicht?

Steiner: Dann spielen wir eine Abstiegsrunde – acht Teams bestreiten dann eine Hinrunde, zudem gibt es dann noch eine halbe Rückrunde. Also zwölf Spiele.

Am kommenden Wochenende geht es am Samstag zunächst nach Nürnberg, das Rückspiel findet ab 10.30 Uhr am Sonntag daheim gegen die Franken statt. Geht es eher um die Ergebnisse oder um die persönliche Entwicklung des Einzelnen?

Steiner: Die persönliche Entwicklung findet immer statt. Das zeigen die Ergebnisse sehr gut. Ziel in den kommenden Spielen ist es, dass die Spieler, die in der kommenden Saison die Endjahrgänge sind, nun schon Führung übernehmen.

Sie planen also schon die Saison 2023/24?

Steiner: Jain. Zunächst geht es darum, in dieser Saison die Spieler noch maximal weiter zu entwickeln. Zudem läuft mein Vertrag im Sommer aus. Bisher gab es noch keine endgültigen Gespräche über eine Fortsetzung, aber die kommen noch.