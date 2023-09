Jetzt schlägt es drei - ein Trio der Familie Klöck ist nun bei der SG Kaufbeuren/Neugablonz

Christian Klöck ist neuer Trainer der SG Kaufbeuren/Neugablonz. Er ist der dritte aus der Handball-Familie im Team. Jetzt trainiert er seine Söhne.

08.09.2023 | Stand: 12:12 Uhr

Eine neue Ära beginnt: Vier Jahre hatte Dariusz Chryplewicz als Trainer bei den Handballern der SG Kaufbeuren/Neugablonz das Sagen gehabt, bis er aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Sein Nachfolger ist Christian Klöck – ein Name, der in der Mannschaft wohl bekannt ist: „Ich freue mich sehr, mit meinen beiden Söhnen, Torwart Jonas und Rückraumspieler Niklas, in einem Team zu sein“, erklärt der neue Trainer.

