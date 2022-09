Johannes Klinkert hat auf Sand gebaut - in zehn Jahren zum bayerischen Meister

Der Kaufbeurer Johannes Klinkert holt mit Sebastian Burgis den Titel im Beachvolleyball. In München gelingt ihnen die Revanche vom Vorjahr.

05.09.2022 | Stand: 11:41 Uhr

Vor einem Jahr waren die Beachvolleyballer Johannes Klinkert aus Kaufbeuren und Sebastian Burgis aus Oberfranken als Mitfavoriten bei der bayerischen Meisterschaft gestartet. Das Duo besiegte bis zum Endspiel alle Gegner inklusive Benedikt Doranth/Julius Höfer. Doch das Finale verloren Klinkert/Burgis glatt in zwei Sätzen – gegen Doranth/Höfer. Heuer war das Team „Beach4U München“ mit weniger Ambitionen gestartet. Doch ein unerwarteter Siegeszug führten Klinkert und Burgis auf der Theresienwiese in München erneut ins Finale – und dort bezwangen sie dieses Mal Doranth/Höfer glatt 3:0. „Wir können unseren Erfolg noch nicht ganz realisieren“, sagte der Kaufbeurer deshalb erstaunt nach dem Spiel.

Basis beim SV Mauerstetten - Beach im Freibad

Der 25-Jährige ist derzeit auf einer rasanten Achterbahnfahrt im Beachvolleyball unterwegs. In seiner Heimat spielte er am Jakob-Brucker-Gymnasium und – natürlich – beim SV Mauerstetten Volleyball. Später wechselte er nach Türkheim und dann aufgrund seines Lehramtsstudiums in Regensburgs nach Niederviehbach – jetzt spielt Klinkert für die Donau Volleys Regensburg in der dritten Liga. Aber mit Beachvolleyball fing er erst mit 15 Jahren an – im Freibad, wie er erzählt. Aber mit 1,91 Meter gibt er einen guten Blockspieler ab, stellte auch Burgis nach dem Finale heuer fest.

Auf der german Beach Tour noch geschwächelt

Das vergangene Jahr fing für die beiden in der BVV Beach Masters Tour verhalten an, doch bis zum Saisonhöhepunkt, der Landesmeisterschaft, hatten sie sportliche und gesundheitliche Probleme gemeistert – und feierten dann mit dem zweiten Platz ihren bis dahin größten Erfolg. Insofern wollten die bayerischen Vizemeister heuer auch bei der German Beach Tour antreten, aber nach insgesamt durchwachsenen Leistungen schafften sie es dort nur einmal in die Qualifikation. „Mit meinem Beachpartner Sebi (Burgis) ist es nicht selten so, dass wir eine Situation erst einmal durchleben und scheitern müssen, bevor wir erfolgreich sind“, meint Klinkert.

Einen Traum erfüllt

Vielleicht war das der Grund, weshalb das Duo nun mit einem Siegeszug bis in das Finale vorstieß und dort die amtierenden Meister Doranth/Höfer überraschend vom Thron stießen. Da half mit Sicherheit auch die Motivation: „Unser größter Traum war es, in einer Reihe mit den vorigen bayerischen Meistern mit großen Namen zu stehen.“

Freude pur: Johannes Klinkert (links) und Sebastian Burgis nach dem Sieg bei den bayerischen Meisterschaften.

Den haben sich die beiden nun erfüllt, aber ihr ambitioniertes Hobby hat sie auch gefordert. „Ein großer Dank geht an mein Umfeld, das mich bei dem ganzen Turnieraufwand unterstützt und insbesondere an meine Freundin, die viel Verständnis für den zeitintensiven Leistungssport aufbringt“, sagt deshalb Klinkert.

Erst einmal genießen

Lesen Sie auch

Oberallgäuer bei der "Bayerischen" im Beachvolleyball Lehrgeld für die "BuBe"-Boys: Burgberger Beach-Duo geht in München leer aus

Wie viel Verständnis die noch aufbringen muss, ist ungewiss: Ob es einen erneuten und energischeren Angriff bei den German Beach Tour geben soll und auch, ob Klinkert und Burgis das gemeinsam angehen, sei noch offen, sagt Klinkert: „Die Planung für die kommende Saison entscheidet sich in den nächsten Wochen, aktuell genießen wir erst einmal den Erfolg.“