Joker aktiver, aber die Verlierer gegen Thurgau

Testspiel des ESV Kaufbeuren gegen den HC Thurgau endet 1:2. Kaufbeurer Chancenverwertung der Joker ein Thema. Jere Laaksonen führt eine junge Reihe an.

25.08.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten HC Thurgau, das im Rahmen des Bodensee-Cups in Kreuzlingen stattgefunden, hat der ESV Kaufbeuren knapp mit 1:2 verloren. „Ich habe ein wirklich gutes Spiel gegen einen sehr schnellen Gegner gesehen“, sagte Joker-Angreifer Jere Laaksonen.

Babulis hütet wieder das Tor

Das 1:0 für die Schweizer fiel nach elf Minuten nach einem Alleingang, Joker-Goalie Rihards Babulis war machtlos. „Wir waren zu Beginn der Partie etwas schwächer, aber danach sind wir gut ins Spiel gekommen“, analysierte Laaksonen. Nach dem Treffer für Thurgau vergaben gleich mehrere Kaufbeurer mehr oder weniger große Chancen. Doch vor dem ersten Pausentee glich ESVK-Kapitän Tyler Spurgeon in Überzahl zum 1:1 aus. In einem sehr ausgeglichenen zweiten Abschnitt hatte Thurgau in einer Situation mehr Glück; Jaison Dubois traf per Nachschuss ins ESVK-Tor zum 2:1. Es folgte ein sehr diszipliniertes Joker-Spiel im dritten Drittel, ein Pfostenschuss von Max Hops und eine spektakuläre Aktion von Verteidiger Simon Schütz, der Kaufbeuren vor einem höheren Rückstand bewahrte.

Sieg wäre möglich gewesen

„Meiner Meinung nach hätten wir letztlich auch gewinnen können“, erklärte Laaksonen. Er agierte dabei erneut mit Max Oswald und Johannes Krauß in einer Reihe – auch ansonsten hatten die Kaufbeurer Trainer die Zusammenstellungen gegenüber dem Meran-Wochenende nicht verändert. „Unsere Reihe scheint gut zusammen zu passen, und wird sich definitiv auch noch verbessern, wenn wir noch ein paar Spiele zusammen spielen und uns auf dem Eis besser kennenlernen“, meinte Laaksonen.

Overtime und Penaltyschießen geübt

Nach 60 Minuten stand es in Kreuzlingen 2:1 für den HC, dennoch wurde weitergespielt: An diesem Abend trainierten beide Teams auch Overtime und Penaltyschießen. In der Verlängerung war Kaufbeuren die aktivere Mannschaft, ein Tor fiel aber nicht mehr. Im Penaltyschießen blieben die Joker erfolglos, während Thurgau zwei Treffer erzielte.